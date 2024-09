Channing Tatum ponosen na hčerko: Ne morem verjeti, da je tako dobra

Everly je namreč izjemno nadarjena umetnica, natančneje risarka, ki rada riše in ustvarja. Nad hčerkinimi mojstrovinami pa je njen slavni oče tako navdušen, da se je nedavno odločil, da bo eno od njenih risb pokazal na družbenih omrežjih. "Moja hčerka postaja noro dobra. Ne morem verjeti, da je tako dobra, čeprav je še zelo mlada," je zapisal ob fotografijo dekleta v anime stilu, ki nosi vijoličen pulover in ima dolge modre lase.

44-letnik se trudi, da kljub ločitvi veliko časa preživi s svojo nadobudno deklico. Letos poleti ji je izpolnil željo in skupaj z njo obiskal koncert priljubljene zvezdnice Taylor Swift v sklopu njene svetovne turneje The Eras v Los Angelesu. Ko je njuno skupno preživljanje prostega časa opisal v oddaji pri Sethu Meyersu, je med drugim priznal, da se boji dneva, ko bo Everly prvič gledala njegov najbolj prepoznaven film Vroči Mike. "Grozljivo bo, ko se bo to zgodilo in ga bo prvič gledala," je takrat priznal.