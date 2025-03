Channing Tatum potrdil zvezo z 19 let mlajšo manekenko

Govorice, da je igralec Channing Tatum po razhodu z Zoe Kravitz že v novi zvezi, so bile resnične. 44-letni zvezdnik filma Vroči Mike se je z roko v roki z 25-letno manekenko Inko Williams udeležil zabave v Los Angelesu, kot je razvidno s fotografij, pa je bil v družbi 19 let mlajše spremljevalke dobro razpoložen.

Igralec Channing Tatum je v novi zvezi. 44-letni zvezdnik se je z 19 let mlajšo manekenko pojavil na zabavi v Los Angelesu in s tem potrdil govorice, ki so krožile že nekaj časa. Kot so poročali tuji mediji, sta bila Tatum in 25-letna Inka Williams dobro razpoložena, vso noč pa se nista ločila drug od drugega.

Channing Tatum potrdil zvezo z Inko Williams. FOTO: Profimedia icon-expand

Inka je za to priložnost oblekla dolgo črno obleko z resicami, ki je še dodatno poudarila njeno vitko postavo. Tudi Tatum se je uskladil z opravo svoje nove izbranke in oblekel črno majico s kratkimi rokavi ter črne hlače, videz pa dopolnil s sivim suknjičem. Da se je Tatum pojavil v družbi skrivnostne lepotice, je prvi poročal Deuxmoi, profil na Instagramu, ki se posveča rumenim novicam, opazili pa so ju v enem od hotelov v Santa Monici. Zapisali so še, da je dekle rjavolaska in pol nižja od njega.

Channing Tatum z Inko Williams FOTO: Profimedia icon-expand

Kmalu je bilo znano, da gre za avstralsko manekenko Inko Williams, najbolj pozorni pa so ugotovili, da si sledita tudi na družbenem omrežju Instagram. Inka že leta gradi manekensko kariero Inka se je rodila v Melbournu in odraščala na Baliju. Že leta gradi uspešno kariero v svetu manekenstva, pred kratkim pa je lansirala lastno modno znamko She Is I. Na Instagramu pogosto objavlja fotografije iz svojega vsakdana, sledi pa ji več kot 2,4 milijona ljudi.

25-letnica je nedavno spregovorila o odraščanju na Baliju, za revijo Charlotte pa je povedala, da je zaradi tega postala zelo sočutna oseba. "Počutim se povezano s kulturo in energijo tega otoka. Tako sveta je in globoka. Mislim, da se odraža v mojem vsakdanjem življenju in življenjskem slogu," je dejala. Tatum in Kravitz pred šestimi meseci razdrla zaroko Oktobra 2024 je odjeknila novica, da sta se Channing Tatum in Zoë Kravitz po treh letih zveze razšla. Čeprav sta se leta 2023 zaročila, so viri blizu njiju potrdili, da je razmerja konec. Spoznala sta se pred snemanjem trilerja Pussy Island, par pa sta postala, ko je Tatum dobil vlogo v Zoëinem režiserskem prvencu, trilerju Blink Twice.