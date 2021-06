Channing Tatum prvič poziral s hčerjo

Channing, najbolj znan po vlogi v filmu Vroči Mike, je na Instagramu objavil fotografijo, na kateri s pogledom v objektiv pozira skupaj s svojo hčerjo, ki je zazrta v nebo, spodaj pa zapisal: "Ti, moja mala, si vse. Si moj svet in moje srce. Na tej sliki si gledala v polno luno in mi pripovedovala prerokbo polne lune morske deklice. Nato sva tekla v vodo in jo iskala, se igrala z žarečimi palčkami v nočni vodi in klicala morske deklice. Rekla si, da si se dotaknila plešaste morske deklice in videla njen rep. Upam, da boš nekega dne v smehu to prebrala. Zabavava se."

41-letni igralec je za svojo hčer lanskega avgusta napisal otroško slikanico z naslovom The one and only Sparkella. V njej je Everly napisal posvetilo, da si želi, da bi se nenehno igrala v čarobnih okoljih, ki si jih bo ustvarila sama. In očitno se je to zgodilo tudi na plaži, na kateri sta skupaj iskala morske deklice.