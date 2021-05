Channing Tatum naznanil, da se vrača v življenjsko formo

"To je bila zares dolga pot nazaj. Poškodbe, življenjsko sr***e in konstantno nekaj slabega. Ampak očka je končno nazaj!"je pod fotografijo zapisal zvezdnik filmov o Vročem Miku. "Naslednjih 10 let bo prav zabavnih. Vsem tistim, ki so bili z mano in me držali pokonci skozi vse to, pa sporočam, da vas imam rad. Ponosni boste name. Gremo,"je še pripisal. Na koncu je izpostavil še, da naj si ljudje razkužujejo roke in ostanejo zdravi, saj se je na fotografiji znašlo tudi razkužilo.

Igralčevo objavo je komentiral soigralec iz filmaVroči Mike, Joe Manganiello, ki je zapisal: "Poglej te mišice, fant."