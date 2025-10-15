Channing Tatum s poljubom potrdil zvezo s 25-letno manekenko

Channing Tatum in njegova partnerica Inka Williams sta na nedavni premieri filma Roofman pritegnila veliko pozornosti. 45-letni igralec in 25-letna manekenka sta skupaj stopila na rdečo preprogo, zvezdnik filmov Odpleši svoje sanje, Dragi John in Izgubljeno mesto pa je pred objektivi fotografov pokazal tudi svojo nežno plat in dve desetletji mlajšo izbranko poljubil v javnosti.
Inka je za to priložnost oblekla elegantno črno obleko z globokim izrezom in visokim razporkom na nogi, videz pa dopolnila s klasičnimi črnimi čevlji in torbico. V črni je bil tudi Channing, ki je nosil črno srajco in črno moško obleko. Par je sredi medijskega trušča na kratko pozabil na bliskavice in si izmenjal poljub, ki pa je pritegnil še več pozornosti.
Čeprav Tatum zdaj uživa v uspehu svojega novega filma, je bil proces snemanja izjemno zahteven. Za vlogo v filmu Roofman je moral igralec prestati intenzivno fizično preobrazbo in izgubiti znatno količino telesne teže.
"Načrtoval sem, da bom shujšal na približno 84 kilogramov, toda sredi snemanja sem kar naprej hujšal in na koncu prišel do 78 kilogramov," je razkril v intervjuju za Variety, objavljenem v začetku septembra. Dodal je, da je šele kasneje spoznal, kako zelo je postopek vplival na njegovo duševno zdravje, potem ko je pomočnica režiserja Mariela Comitini izrazila zaskrbljenost zaradi njegovega videza.
