Tuja scena

Channing Tatum s poljubom potrdil zvezo s 25-letno manekenko

London, 15. 10. 2025 16.14 | Posodobljeno pred 30 minutami

Avtor
K.Z.
Čeprav so igralca Channinga Tatuma že v začetku leta opazili v družbi 25-letne avstralske manekenke Inke Williams, se je par šele zdaj skupaj sprehodil po rdeči preprogi in tako potrdil zvezo. Zvezdnik filma Vroči Mike se je z novo izbranko udeležil premiere filma Roofman, pred objektivi fotografov pa sta si delila tudi poljub.

Channing Tatum in njegova partnerica Inka Williams sta na nedavni premieri filma Roofman pritegnila veliko pozornosti. 45-letni igralec in 25-letna manekenka sta skupaj stopila na rdečo preprogo, zvezdnik filmov Odpleši svoje sanje, Dragi John in Izgubljeno mesto pa je pred objektivi fotografov pokazal tudi svojo nežno plat in dve desetletji mlajšo izbranko poljubil v javnosti.

Channing Tatum in Inka Williams sta si na rdeči preprogi izmenjala poljub.
Channing Tatum in Inka Williams sta si na rdeči preprogi izmenjala poljub. FOTO: Profimedia

Inka je za to priložnost oblekla elegantno črno obleko z globokim izrezom in visokim razporkom na nogi, videz pa dopolnila s klasičnimi črnimi čevlji in torbico. V črni je bil tudi Channing, ki je nosil črno srajco in črno moško obleko. Par je sredi medijskega trušča na kratko pozabil na bliskavice in si izmenjal poljub, ki pa je pritegnil še več pozornosti.

Channing Tatum in Inka Williams sta se v javnosti prvič skupaj pojavila v začetku leta.
Channing Tatum in Inka Williams sta se v javnosti prvič skupaj pojavila v začetku leta. FOTO: Profimedia

Čeprav Tatum zdaj uživa v uspehu svojega novega filma, je bil proces snemanja izjemno zahteven. Za vlogo v filmu Roofman je moral igralec prestati intenzivno fizično preobrazbo in izgubiti znatno količino telesne teže.

"Načrtoval sem, da bom shujšal na približno 84 kilogramov, toda sredi snemanja sem kar naprej hujšal in na koncu prišel do 78 kilogramov," je razkril v intervjuju za Variety, objavljenem v začetku septembra. Dodal je, da je šele kasneje spoznal, kako zelo je postopek vplival na njegovo duševno zdravje, potem ko je pomočnica režiserja Mariela Comitini izrazila zaskrbljenost zaradi njegovega videza.

bandit1
15. 10. 2025 16.37
+1
Če je pa to poljub iz ljubezni, pa sem malo za luno. Kot bi kušnil njeno mamo.
