Channing Tatum se je razšel z zaročenko Zoë Kravitz

Igralca Zoë Kravitz in Channing Tatum naj bi se po treh letih razmerja razšla. Zvezdnik je hčerko Lennyja Kravitza in Lise Bonet zaročil pred enim letom. 44-letnik se je pred mesecem po šestih letih dokončno ločil od Jenne Dewan, a očitno to ni pomenilo svežega začetka za razmerje z Zoë, čeprav je nedolgo nazaj na družbeno omrežje objavil zapis, v katerem ji je izpovedal ljubezen.

Zoë Kravitz in Channing Tatum naj bi se razšla, poroča People. Viri so za izdajo povedali, da se je par po treh skupnih letih razšel, vendar niso razkrili, zakaj. Zvezdnico so že prejšnji teden opazili brez zaročnega prstana med druženjem s soigralko iz filma Big Little Lies Shailene Woodley v Buvetteju v New Yorku. Par je javnost prvič začela skupaj povezovati poleti 2021, ko so ju oboževalci večkrat opazili na zmenkih v New Yorku. Spoznala sta se na snemanju njenega režijskega prvenca Blink Twice, z Tatumom v glavni vlogi. Igralec je hčerko Lennyja Kravitza in Lise Bonet zaročil oktobra 2023.

Zoë Kravitz in Channing Tatum

Poleti se je še zdelo, da njuna ljubezen cveti. Skupaj sta obiskala tiskovno turnejo za film in celo debitirala na rdeči preprogi na premieri filma v Los Angelesu. Poleg tega ga je Zoë pohvalila v pismu, ki ga je prebrala na premieri filma, je takrat poročal The Hollywood Reporter."Od režiranja do nastopanja in od spodbudnih pogovorov do držanja moje glave ali nog, medtem ko sem jokala na tleh v kopalnici, ker sem mislila, da sem vse uničila. Hvala, ker si mi dovolil, da sem popolna norka z OKM-jem. Hvala za potrpežljivost," je dejala in dodala:"Snemanje tega filma s teboj je bila ena ogromna pustolovščina. Hvala, ker mi zaupaš, da te usmerjam. Res je zelo kul posneti film, a ko to počneš z ljubeznijo svojega življenja, je to še bolj kul." Tudi zvezdnik je bil takrat navdušen nad sodelovanjem s svojo zaročenko. Za People je dejal: "Vse, kar bom dejal o sodelovanju z ljubljeno osebo, je to: Priporočam!" je povedal in dodal:"Če razmišljate o otroku ali če razmišljate o poroki, poiščite najtežji možni ustvarjalni projekt s svojim partnerjem."

