Channing Tatum: V preteklosti sem bil striptizer, hčeri o tem ne bom lagal

Še mesec dni oboževalce, predvsem pa oboževalke, loči do premiere novega filma franšize Vroči Mike, ki bo nosil naslov Magic Mike's Last Dance, v katerem bosta v glavnih vlogah nastopila Channing Tatum in Salma Hayek. Glavna igralca sta v intervjuju za Entertainment Tonight spregovorila o poteku snemanju filma, Tatum, ki je bil v mlajših letih tudi zares striptizer, pa je priznal, da svoji sedaj devetletni hčeri o tem ne bo lagal.

Pred skorajšnjo premiero tretjega dela franšize Vroči Mike sta o snemanju in prigodah med njim spregovorila glavna igralca, Channing Tatum in Salma Hayek, ki sta razkrila, da lahko nekatere zapletene plesne točke postanejo nekoliko težavne – tudi s profesionalci pri delu. 56-letna igralka je tako omenila, da jo je soigralec skoraj izpustil in bi lahko padla na glavo, Tatum pa je spregovoril tudi o svoji preteklosti, ko se je v resnici preživljal kot slačifant.

icon-expand Channing Tatum FOTO: Instagram

"Spomnim se, da me je na eni izmed vaj skoraj izpustil in bi padla z glavo na tla," je povedala igralka, Tatum pa je njene besede zanikal: "To se ni zgodilo, zato ne vem, o čem govoriš." Hayek pa je nadaljevala s pripovedjo o njunih nesrečnih pripetljajih, ki so se jima zgodili med vajami in snemanji: "Morala bi pokrčiti noge, ampak jih med treningi nisem." Tatum pa je nadaljeval: "Res, nisi jih pokrčila, a sem rešil kraljico. Kraljičina krona se ni dotaknila tal." "Kljub temu je prišlo zelo blizu temu, po tem pa je ošteval. Smejala sva se temu, on pa je nato dejal, da bova ocenila, kaj se je pravkar zgodilo in se učila iz izkušnje. Težko se je spomniti, kaj narediti, ko z glavo visiš proti tlom!" pa je še povedala Hayek.

Filmi o Vročem Miku so sicer znani po tem, da imajo veliko plesnih prizorov, zgodba pa sledi liku Miku Lanu, ki v tretjem delu spozna bogato družabnico, ki jo igra Salma Hayek. V napovedniku tretjega filma, ki je izšel novembra, Mike bogatašinji zapleše v naročju, ta pa mu nato ponudi delo v Londonu, ki ga Mike ne more zavrniti, kajti gre za lastno predstavo, ki je večja od vseh, ki jih je pripravil do tedaj. Prav Tatum pa je zaslužen, da je franšiza postala tako uspešna in priljubljena med gledalci, pri tem pa so zagotovo pomembno vlogo odigrale izkušnje, ki jih je pridobil v preteklosti, ko si je tudi sam služil denar s slačenjem. Kot je priznal 42-letni igralec, o svojih izkušnjah striptizerja še ni govoril z devetletno hčerjo Everly, ki jo ima z nekdanjo ženo Jenno Dewan.