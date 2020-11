Channing Tatum z novim videzom: pobril si je lase

Channing Tatumsi je pobril lase in se po svojih besedah na ta način osvobodil lika, ki ga je odigral v prihajajočem filmu Dog. Dejal je, da je bil ta projekt eden najtežjih v njegovi karieri.

"Ni boljšega občutka, kot končati najtežje delo v svojem življenju. In si potem pobriti glavo ter se posloviti od lika. To je kot nek ritual. Osvoboditev sebe. In biti svoboden je vedno moj najvišji namen. In kmalu bom zelo osvobojen!!!" je Channing zapisal na Instagramu, zraven pa objavil črno-bel selfi.