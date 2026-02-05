Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Channing Tatum se je po operaciji rame oglasil na družbenih omrežjih

Los Angeles, 05. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Channing Tatum

Channing Tatum je spet v akciji. Ampak tokrat gre za izziv, ki je tudi za slavnega igralca izjemno težak. Priljubljeni zvezdnik se je septembra lani na snemanju enega od svojih zadnjih filmov poškodoval, nedavno pa prestal operacijo rame. Kot je zapisal, je okrevanje težko in naporno, a verjame, da mu bo uspelo.

"Še en dan. Še en izziv. Ta bo težak. Ampak kakorkoli že. Gremo," je na Instagramu zapisal Channing Tatum. Priljubljeni zvezdnik se je svojim sledilcem s črno-belo fotografijo javil iz bolnišnice in tako sporočil, da zadnje dni preživlja osredotočen na svoje zdravje. Nedavno je namreč prestal operacijo rame, zdaj pa ga čaka rehabilitacija, ki je po njegovem zapisu sodeč očitno zelo zahtevna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

45-letnik, najbolj znan po filmih Vroči Mike, v katerih razkazuje tako svoje plesno znanje kot tudi izklesano telo, je septembra lani sporočil, da se je poškodoval. Na snemanju filma Maščevalci: Vzpon doktorja Dooma je staknil poškodbo rame. Čeprav ni razkril, kako točno je do tega prišlo, je z objavo rentgenskih fotografij na Instagramu pokazal, da je šlo za hujšo poškodbo. Ali je bila to prva operacija po septembrski poškodbi, pa igralec ni razkril.

channing tatum poškodba operacija rama

Iskanje pogrešane mame Savannah Guthrie se nadaljuje, vključen FBI

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Pismo mame pred smrtjo: Moj duh zapušča to telo
Pismo mame pred smrtjo: Moj duh zapušča to telo
zadovoljna
Portal
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Kdo ima prav: Lana ali Nuša?
Kdo ima prav: Lana ali Nuša?
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
moskisvet
Portal
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
dominvrt
Portal
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Stari recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515