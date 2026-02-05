Channing Tatum se je po operaciji rame oglasil na družbenih omrežjih

"Še en dan. Še en izziv. Ta bo težak. Ampak kakorkoli že. Gremo," je na Instagramu zapisal Channing Tatum . Priljubljeni zvezdnik se je svojim sledilcem s črno-belo fotografijo javil iz bolnišnice in tako sporočil, da zadnje dni preživlja osredotočen na svoje zdravje. Nedavno je namreč prestal operacijo rame, zdaj pa ga čaka rehabilitacija, ki je po njegovem zapisu sodeč očitno zelo zahtevna.

45-letnik, najbolj znan po filmih Vroči Mike, v katerih razkazuje tako svoje plesno znanje kot tudi izklesano telo, je septembra lani sporočil, da se je poškodoval. Na snemanju filma Maščevalci: Vzpon doktorja Dooma je staknil poškodbo rame. Čeprav ni razkril, kako točno je do tega prišlo, je z objavo rentgenskih fotografij na Instagramu pokazal, da je šlo za hujšo poškodbo. Ali je bila to prva operacija po septembrski poškodbi, pa igralec ni razkril.