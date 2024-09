Chappell Roan, ena največjih pop zvezdnic, razkrila, da trpi za hudo depresijo

OGLAS

Pevka Chappell Roan je nedavno že spregovorila o negativnih straneh slave, s katerimi se je morala soočiti, ko se je zavihtela na vrhove glasbenih lestvic. 26-letnica je razkrila, da se spopada s hudo depresijo. Če se njeno stanje ne bo izboljšalo, pritisk javnosti pa se ji bo zdel prevelik, se bo morala celo odločiti, da naredi korak nazaj ali opusti glasbeno kariero, je še napovedala.

Chappell Roan se je življenje v kratkem času zelo spremenilo. FOTO: Profimedia icon-expand

"Dvakrat na teden moram na terapijo. Prejšnji teden sem bila pri psihiatrinji, ker mi ni bilo jasno, kaj se dogaja. Diagnosticirala mi je hudo depresijo. To je bil zame šok, ker nisem žalostna. Vendar imam vse simptome nekoga, ki je hudo depresiven," je za Guardian povedala 26-letna kantavtorica. Chappellova je razkrila, da so med simptomi, ki jih doživlja, zmedenost, pozabljivost in 'zelo zamegljen vid'. Meni, da njene težave izvirajo iz tega, da se je njeno življenje v kratkem času zelo spremenilo. "Mislim, da je to zato, ker se je moje celo življenje spremenilo. Vse, kar imam res rada, zdaj pride s prtljago. Če želim iti v trgovino s stvarmi iz druge roke, se moram zavarovati in pripraviti, da to ne bo nekaj običajnega. Sprehod po parku, obisk joge ali pilatesa – kako naj se odpravim na kaj takšnega, da bo zame še varno, ne da bi me kdo zalezoval ali nadlegoval?" je dodala. Opozorilo oboževalcem Avgusta je svojim oboževalcem, ko se je nekaj teh do nje neprimerno obnašalo, poslala opozorilo. V objavi na Instagramu je poudarila, da ne bo več tolerirala nadlegovanja, čeprav naj bi bil to del kariere in slave, ki je povezana z njo. Izrazila je razočaranje nad nesprejemljivim vedenjem do slavnih žensk in poudarila, da nikomur ne dolguje pozornosti ali energije samo zato, ker jo nekdo občuduje.

"Ko sem na odru, ko nastopam, ko se preoblačim, ko sem na poslovnem dogodku ali ko dajem intervjuje, takrat delam. V vseh drugih okoliščinah pa nisem v službi," je zapisala. "Ne strinjam se z idejo, da dolgujem izmenjavo energije, časa ali pozornosti ljudem, ki jih ne poznam, jim ne zaupam ali me nadlegujejo – samo zato, ker izražajo občudovanje do mene. Ženske vam ne dolgujejo razlage, zakaj nočejo, da bi se jih dotaknili ali pogovarjali z njimi. To nima nobene zveze s hvaležnostjo in ljubeznijo, ki jo čutim do svoje skupnosti, ljudi, ki spoštujejo moje meje, in ljubeznijo, ki jo čutim do kogar koli in vsakogar, ki me podpira," je nadaljevala. Ob tem je pojasnila, da je s svojimi besedami mislila na 'plenilsko vedenje tako imenovanih superfanov, ki je postalo normalno'. "Če ste še vedno mnenja, 'no, če nisi želela, da se ti to zgodi, zakaj si izbrala kariero, za katero si vedela, da ti ob tem ne bo prijetno', morate razumeti naslednje: sprejemam uspeh projekta, ljubezen in hvaležnost, ki jih čutim. Česar ne sprejemam, so srhljivi ljudje, dotikanje in zasledovanje," je pojasnila.

"Ta situacija je podobna ideji, da ženska, ki nosi kratko krilo in jo nadlegujejo ali otipavajo, ne bi smela nositi kratkega krila. Ni dolžnost ženske, da to prenaša; dolžnost nadlegovalca je, da je spodoben človek, jo pusti pri miru in spoštuje njeno svobodo, da obleče, kar hoče, in si vseeno zasluži mir na tem svetu," je prepričana. "Želim ljubiti svoje življenje, biti zunaj, se smejati s prijatelji, iti v kino, se počutiti varno in početi vse stvari, ki si jih zasluži vsak človek. Prosim, nehajte se me dotikati. Prosim, nehajte se čudno obnašati do moje družine in prijateljev. Prosim, nehajte domnevati stvari o meni. Zgodba ima več strani. Prestrašena sem in utrujena. In prosim, ne kličite me Kayleigh. Počutim se bolj ljubljeno kot kdaj koli v življenju, a tudi bolj negotova kot kdaj koli prej," je priznala.

"Obstaja del mene, ki ga hranim samo za svoj projekt in za vse vas. Obstaja del mene, ki je samo zame in ne želim, da mi ga kdo vzame. Hvala, ker ste to prebrali. Cenim vaše razumevanje in podporo," je sklenila v objavi, pod katero je izklopila komentarje, saj, kot pravi, ne želi razpravljati o tej temi. Uspeh dekleta iz majhnega konservativnega mesteca Glasbenica Chappell Roan, katere pravo ime je Kayleigh Amstutz, je odraščala v revnem predelu mesteca Willard v Missouriju. V intervjuju za Guardian je nekoč povedala, da je odraščala v zelo konservativni in verni družini, kjer se je kot deklica učila, da 'je biti homoseksualec greh'. Glasbenica, pripadnica in podpornica LGBTQ+ skupnosti, je priznala, da je bilo odraščanje zanjo zelo težko, spopadla pa da se je s številnimi izzivi. Da ima glasbeni talent, so ljudje okoli nje izvedeli šele, ko je nastopila na srednješolskem pevskem tekmovanju. Ljudje izven njenega mesta pa so zanjo izvedeli, ko je začela objavljati posnetke petja na YouTubu. Takrat so za njo izvedeli tudi pri založbi Atlantic Records, s katero je podpisala svojo prvo glasbeno pogodbo.