Chappell Roan je že pri 14 letih vedela, da bo nekoč osvojila grammy

Chappell Roan je že od malih nog vedela, da bo nekoč stala na največjih odrih in prejela eno izmed najbolj prestižnih glasbenih nagrad na svetu. Pevka je zaokrožila uspešno leto s prejetim nazivom najboljšega novega izvajalca in odličnim nastopom na podelitvi nagrad grammy. Njeni oboževalci pa so brž poiskali star videoposnetek, na katerem je takrat 14-letna zvezdnica dejala, da si želi nekoč osvojiti omenjeno nagrado.

V skladu s svojo odločenostjo, da uporablja svojo platformo za širjenje ljubezni, in nenehnega boja za pravičnost, je s svojim govorom ob prejemu izjemne nagrade navdušila prisotne. "Rekla sem si, da če bom kdaj prejela grammy in bom morala stati tukaj pred najvplivnejšimi ljudmi v glasbi, bom zahtevala, da bodo založbe in industrija, ki zasluži milijone evrov od umetnikov, ponudili sprejemljivo plačo in zdravstveno zavarovanje, zlasti za razvijajoče se umetnike," je dejala pevka, ko je svoj govor brala kar iz svoje beležke.

V videoposnetku, ki ga je oboževalka delila na omrežje X, je Chappell po poročanju Billboarda dejala: "To je torej moj cilj. In naredila bom vse, kar je potrebno, da ga dobim. Torej bo to borba zame." Več kot desetletje pozneje je 26-letnica osvojila svoj prvi grammy. Gledalce pa je presenetila tudi s svojim nastopom uspešnice Pink Pony Club, med katerim so uživali tudi prisotni zvezdniki.

Nato je povedala, da je pomanjkanje podpore močno vplivalo nanjo, ko so jo na začetku kariere odpustili iz velike založbe. "Podpisala sem pogodbo tako mlada ... In ko so me odpustili, nisem imela nobenih delovnih izkušenj, in kot večina ljudi sem težko našla službo v pandemiji in si nisem mogla privoščiti zdravstvenega zavarovanja," je dejala po poročanju Billboarda in dodala: "Bilo je tako uničujoče čutiti se tako predano svoji umetnosti in se počutiti tako izdano s strani sistema ter biti tako dehumanizirana, da nisem imela niti zdravstvenega varstva. Če bi moja založba dajala prednost zdravju umetnikov, bi mi lahko industrija, ki sem ji dala vse, ponudila zavarovanje."

Po poročanju omenjenega medija je nato v pogovoru za GLAAD pozvala k podpori pravic transseksualcev."Trans osebe so vedno obstajale in bodo vedno obstajale. Nikoli, ne glede na to, kaj se zgodi, jim ne bodo vzeli veselja," je dejala in dodala: "Brez trans žensk me ne bi bilo tukaj. Samo vedite, da pop glasba misli na vas in skrbi za vas. Po svojih najboljših močeh se trudim, da se zavzamem za vas."