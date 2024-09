Chappell Roan pri stiskah s slavo pomagata pevki Lorde in Sabrina Carpenter

Chappell Roan se še naprej spopada z zahtevnejšimi vidiki slave. V intervjuju za The Face je vzhajajoča pop zvezda razkrila, da bo morda opustila glasbo, če bo soj žarometov postal premočan. 26-letnica je med pogovorom obudila spomin na srečanje z dvema moškima, ki sta jo nadlegovala na letališču. "Izstopila sem iz avta, ura je bila 5:30 zjutraj, in tam sta me že čakala dva fanta s kupom plakatov in ostalih stvari in želela, da jih podpišem," je povedala za izdajo in dodala: "Vem, da nista bila oboževalca. Rekel sem ne in dodala: Na letališču ne podpisujem ničesar, oprosti."