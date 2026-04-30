Tuja scena

Charles Leclerc med podaljšanim premorom uživa s svojo novopečeno ženo

Miami, 30. 04. 2026 11.00 pred eno minuto 1 min branja 0

E.K.
Charles Leclerc z ženo

Zvezdnik formule 1 Charles Leclerc je izkoristil premor med dirkami za kratek oddih v Miamiju. V družbi soproge Alexandre in njunega psa je užival v sproščenih trenutkih ob morju, preden se čez nekaj dni v tem ameriškem mestu na dirkališču znova pomeri s svojimi tekmeci.

Formulo 1 lahko spremljate na Kanalu A in VOYO! 

Charles Leclerc zaradi odpovedi dirk za veliko nagrado Savdske Arabije in Bahrajna uživa v podaljšanem oddihu s svojo novopečeno ženo Alexandro. Mladoporočenca sta požela ogromno pozornosti na eni od peščenih plaž Miamija, kjer jima je med uživanjem ob morskih radostih družbo delal njun kosmatinec, jazbečar Leo.

Par, ki se je večno zvestobo obljubil februarja v Monaku, le teden dni pred začetkom letošnje sezone formule 1, je na fotografijah deloval izjemno sproščeno in srečno. V kopalkah sta se sprehajala ob obali, se osvežila v morju in brezskrbno uživala navkljub vsem radovednim pogledom in paparacem.

Preberi še Charles Leclerc se je na skrivaj poročil

Naslednja dirka formule 1 bo na sporedu med 1. in 3. majem, in sicer VN Miamija.

Tožilstvo: Pevec je najstnico umoril in razkosal, da bi jo utišal

24ur.com Charles Leclerc z dekletom dopustuje na veliki jahti
24ur.com Charles Leclerc treniral svojega 'pokemona'
24ur.com Marc Marquez in njegova Gemma sta dobila novega sostanovalca
24ur.com Jorge Martin pred dirko v Aragoniji užival na oddihu z dekletom
24ur.com Nova neverjetna poteza Luke Dončića ob povratku LeBrona Jamesa
24ur.com Leonardo DiCaprio z dekletom uživa na jahti
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Hrvaška voditeljica shujšala za 13 kilogramov
Anja Bordon: zgodba, ki je presegla strah
Kako pravilno izvesti sklece
Sašo Avsenik zaradi redke nevrološke motnje začasno odložil harmoniko, upanje pa našel v Barceloni
Bolečina ob pitju alkohola kot simptom Hodgkinovega limfoma
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
