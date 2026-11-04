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Charles Leclerc postal prvič oče

London, 04. 11. 2026 17.02 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Charles Leclerc

Voznik formule 1 Charles Leclerc je prvič postal oče. Z ženo Alexandro sta na družbenem omrežju sporočila, da sta se 3. novembra razveselila hčerke, ki sta jo poimenovala Bianca.

Charles Leclerc in njegova žena Alexandra sta prvič postala starša. V skupni objavi na družbenem omrežju sta delila fotografijo novorojenkinih nožic, obutih v bele copatke, ob njej pa pripisala: "Bianca, 3. 11. 26." Kmalu po objavi vesele novice so jima med komentarji čestitali številni zvezdniški prijatelji, med njimi igralka Nina Dobrev, modna oblikovalka Maya Chantout in vplivnica Campbell Puckett ter ekipa F1, ekipa Ferrarija in Mercedesa.

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Govorice, da naj bi zakonca pričakovala naraščaj, so se prvič pojavile julija, ko so Alexandro na dirki na Madžarskem prvič opazili z nosečniškim trebuščkom. Ugibanja so prišla skoraj pet mesecev po tem, ko se je par poročil v Monaku. Od takrat sta se skupaj večkrat pojavila v javnosti, tudi zunaj dirkališč formule 1.

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