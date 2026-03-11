Naslovnica
Charles Leclerc pred naslednjo dirko raziskoval lepote Šanghaja

Šanghaj , 11. 03. 2026 12.05

Karavana formule 1 se seli na Kitajsko, saj bo po veliki nagradi Avstralije ta konec tedna na sporedu naslednja velika nagrada. Nekateri dirkači so tako že v torek prispeli v Šanghaj. Med njimi je tudi priljubljeni Charles Leclerc, ki bo dneve pred dirko izkoristil za privajanje na novo okolje, kot je razvidno iz njegove objave na Instagramu, pa tudi za raziskovanje mesta.

Potovanje po različnih mestih, državah in celinah v okviru dirk formule 1 dirkačem omogoča, da v kratkem času vidijo velik del sveta. In čeprav pogosto največ časa preživijo na stezi ali v dirkaški garaži, kjer se vsak na svoj način pripravljajo na dirke, si nekateri uspejo vzeti čas tudi za raziskovanje tujih kultur. Eden od njih, ki je na naslednje prizorišče dirkanja tako prišel nekaj dni prej, je tudi Charles Leclerc.

Priljubljeni dirkač moštva Ferrari je v Šanghaj, kjer bo ta konec tedna potekala dirka za veliko nagrado Kitajske, prispel že v torek. Do prve dirke bo imel tako dovolj časa, da se privadi na nove razmere, obenem pa se bo lahko tudi malo spočil. Proste trenutke je zvezdnik izkoristil tudi za raziskovanje mesta, pri odkrivanju skritih kotičkov pa mu je družbo delala njegova žena Alexandra. Utrinke s pohajkovanja je delil na Instagramu, ob fotografijah pa zapisal: "Živijo, čudoviti Šanghaj!"

Preberi še Žena Charlesa Leclerca delila nove fotografije s poroke

Legendarni 28-letnik je le teden dni pred začetkom sezone svojo drago popeljal pred oltar. Večno zvestobo sta si obljubila v njegovem rodnem Monaku, kjer sta na sicer skrivni poroki z najbližjimi največ pozornosti požela s starodobnim avtomobilom. Po ulicah mesta sta se namreč zapeljala v ferrariju iz leta 1957, ki je vreden več kot 10,5 milijona evrov. Utrinke s poroke sta novopečena zakonca tudi ponosno delila na družbenih omrežjih.

Formulo 1 lahko spremljate na Kanalu A in VOYO!

Charles Leclerc formula 1 mesto raziskovanje šanghaj

