Tuja scena

Charles Leclerc se je na skrivaj poročil

Monako, 01. 03. 2026 15.04 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Charles Leclerc

Dirkač formule 1 Charles Leclerc se je v krogu najbližjih sprehodil pred oltar in večno zvestobo obljubil svoji izbranki Alexandri Saint Mleux, s katero sta se zaročila lanskega novembra. Mladoporočenca sta se po ulicah Monaka vozila v izjemno dragem avtomobilu, ki je pritegnil veliko pogledov njunih oboževalcev in javnosti na splošno.

Charles Leclerc se je včeraj, stran od oči medijev in ostalega pompa, poročil s svojo izbranko, vplivnico in manekenko Alexandro Saint Mleux. Intimne civilne slovesnosti so se po poročanju francoskih medijev udeležili le bližnji prijatelji in družina, zaradi česar je bil pravljični dan kljub prefinjenosti izjemno zaseben.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sta pa mladoporočenca ogromno pozornosti pritegnila z izborom avtomobila, po ulicah Monaka sta se namreč peljala v več kot 10,5 milijona evrov vrednem starodobnem Ferrariju. Videoposnetek para, ki se v ikoničnem avtomobilu vozi po kneževini, se je hitro razširil po spletu ter pritegnil in navdušil oboževalce formule 1.

Preberi še Charles Leclerc zaročil svoje dekle Alexandro Saint Mleux

Par, ki se je spoznal leta 2023, se je zaročil lanskega novembra, veselo novico pa sta delila prek družbenih omrežij. "Gospod in gospa Leclerc," je 28-letnik pripisal galeriji fotografij, na katerih pozira s svojim pet let mlajšim dekletom in njunim psičkom. Njuna zaroka je tedaj pritegnila ogromno zanimanja. Čestitke so letele z vseh koncev sveta, voščili so jima tudi številni znani, objava pa je prejela skoraj osem milijonov všečkov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dirkač je tako pred oltar odkorakal še tik pred začetkom nove sezone formule 1. Prva dirka, Velika nagrada Avstralije, se bo namreč odvila že prihodnji teden. Omenjeno tekmovanje in vse ostale dirke boste lahko spremljali na Kanalu A in na VOYO.

Charles Leclerc poroka Formula 1 Alexandra Saint Mleux

