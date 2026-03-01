Charles Leclerc se je na skrivaj poročil

Charles Leclerc se je včeraj, stran od oči medijev in ostalega pompa, poročil s svojo izbranko, vplivnico in manekenko Alexandro Saint Mleux. Intimne civilne slovesnosti so se po poročanju francoskih medijev udeležili le bližnji prijatelji in družina, zaradi česar je bil pravljični dan kljub prefinjenosti izjemno zaseben.

Sta pa mladoporočenca ogromno pozornosti pritegnila z izborom avtomobila, po ulicah Monaka sta se namreč peljala v več kot 10,5 milijona evrov vrednem starodobnem Ferrariju. Videoposnetek para, ki se v ikoničnem avtomobilu vozi po kneževini, se je hitro razširil po spletu ter pritegnil in navdušil oboževalce formule 1.

Par, ki se je spoznal leta 2023, se je zaročil lanskega novembra, veselo novico pa sta delila prek družbenih omrežij. "Gospod in gospa Leclerc," je 28-letnik pripisal galeriji fotografij, na katerih pozira s svojim pet let mlajšim dekletom in njunim psičkom. Njuna zaroka je tedaj pritegnila ogromno zanimanja. Čestitke so letele z vseh koncev sveta, voščili so jima tudi številni znani, objava pa je prejela skoraj osem milijonov všečkov.

