Tuja scena

Charles Leclerc treniral svojega 'pokemona'

Monte Carlo, 19. 03. 2026 09.08

K.A.
Pred dirkači formule 1 je prvi prosti konec tedna sezone. Po dirki za VN Avstralije in VN Kitajske je zdaj priložnost, da se pred dirko za VN Japonske malo spočijejo in se posvetijo svojim najdražjim. V svojem rodnem Monaku je tako tudi že Charles Leclerc, ki proste dni izkorišča za igro s svojim psičkom, ki ga je na zadnjih posnetkih označil za pokemona.

Formulo 1 lahko spremljate na Kanalu A in VOYO!

Charles Leclerc in ostali dirkači formule 1 so se že vrnili v svoje domovine, saj je pred njimi prvi prosti konec tedna letošnje sezone. Preden se odpravijo na Japonsko, kjer bo med 27. in 29. marcem potekala naslednja dirka, imajo čas, da se malo spočijejo in se posvetijo svojim najdražjim.

Priljubljeni dirkač Ferrarija je tako že v svojem rodnem Monaku, kjer čas preživlja v svoji vili in se igra s svojim psičkom. Na zadnjih posnetkih, ki jih je 28-letnik delil na Instagramu, sta se igrala z žogo v obliki slavne pokemonske žoge, športnik pa je svojega hišnega ljubljenčka preimenoval v pokemona. "Treniram s svojim malim Arcaninom," je zapisal ob objavi, iz katere je razvidno, da mali kosmatinec obvlada številne trike in je na splošno zelo živahen in ubogljiv pes.

Preberi še Na Leclercovi poroki pozornost ukradel psiček

Prikupni jazbečar, ki sliši na ime Leo, je sicer že zadnjih nekaj let glavna zvezda Leclercovega življenja. Na Instagramu ima celo svoj profil, na katerem ponosni lastnik objavlja njegove vragolije, prisoten pa je bil tudi na nedavni poroki Charlesa in njegove drage Alexandre. Ne le to, po objavljenih fotografijah sodeč, je ukradel vso pozornost na slovesnosti, njegova figurica pa je krasila celo poročno torto.

Ena stvar, ki poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Lepotica, ki je sprožila škandal v družini Beckham
Dnevni horoskop: Ribe zaupajo srcu, kozorogi načrtujejo prihodnost
Kavbojke iz 70. let bodo hit tudi v letu 2026
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Shujšala za 25 kilogramov, in to brez zdravil: preobrazba, ob kateri boste ostali odprtih ust
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
Kako uspeti brez univerze? Osupljive zgodbe o visokih zaslužkih
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Brian Austin Green razkril, zakaj je pred 40 leti spremenil svoje ime
Kako urediti popoln 'moški brlog': prostor, kjer se moški res počuti doma
6 znakov, da vas partnerka čustveno zlorablja
Jennifer Lopez znova razvnela splet: fotografije, ki so v hipu postale viralne
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Najboljši takosi iz pečice: hiter recept, ki navduši vse
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Ko se ohladi, se prileže topla enolončnica: recept, ki navduši
Spor v družini Beckham
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Parazit
