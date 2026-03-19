Charles Leclerc treniral svojega 'pokemona'

Charles Leclerc in ostali dirkači formule 1 so se že vrnili v svoje domovine, saj je pred njimi prvi prosti konec tedna letošnje sezone. Preden se odpravijo na Japonsko, kjer bo med 27. in 29. marcem potekala naslednja dirka, imajo čas, da se malo spočijejo in se posvetijo svojim najdražjim.

Priljubljeni dirkač Ferrarija je tako že v svojem rodnem Monaku, kjer čas preživlja v svoji vili in se igra s svojim psičkom. Na zadnjih posnetkih, ki jih je 28-letnik delil na Instagramu, sta se igrala z žogo v obliki slavne pokemonske žoge, športnik pa je svojega hišnega ljubljenčka preimenoval v pokemona. "Treniram s svojim malim Arcaninom," je zapisal ob objavi, iz katere je razvidno, da mali kosmatinec obvlada številne trike in je na splošno zelo živahen in ubogljiv pes.