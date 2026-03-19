Charles Leclerc treniral svojega 'pokemona'

Charles Leclerc in ostali dirkači formule 1 so se že vrnili v svoje domovine, saj je pred njimi prvi prosti konec tedna letošnje sezone. Preden se odpravijo na Japonsko, kjer bo med 27. in 29. marcem potekala naslednja dirka, imajo čas, da se malo spočijejo in se posvetijo svojim najdražjim.
Priljubljeni dirkač Ferrarija je tako že v svojem rodnem Monaku, kjer čas preživlja v svoji vili in se igra s svojim psičkom. Na zadnjih posnetkih, ki jih je 28-letnik delil na Instagramu, sta se igrala z žogo v obliki slavne pokemonske žoge, športnik pa je svojega hišnega ljubljenčka preimenoval v pokemona. "Treniram s svojim malim Arcaninom," je zapisal ob objavi, iz katere je razvidno, da mali kosmatinec obvlada številne trike in je na splošno zelo živahen in ubogljiv pes.
Prikupni jazbečar, ki sliši na ime Leo, je sicer že zadnjih nekaj let glavna zvezda Leclercovega življenja. Na Instagramu ima celo svoj profil, na katerem ponosni lastnik objavlja njegove vragolije, prisoten pa je bil tudi na nedavni poroki Charlesa in njegove drage Alexandre. Ne le to, po objavljenih fotografijah sodeč, je ukradel vso pozornost na slovesnosti, njegova figurica pa je krasila celo poročno torto.
