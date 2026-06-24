Charles Leclerc uživa na dopustu v mondenem Saint-Tropezu

Charles Leclerc je dneve pred novo dirko formule 1 za Veliko nagrado Avstrije izkoristil za uživanje na svoji jahti. Vroče sončne dni je skupaj z ženo Alexandro Leclerc preživel v družbi prijateljev na morju, zapeljali pa so se kar do mondenega francoskega letovišča Saint-Tropeza.
Zvezdnika formule, ki velja za enega najbolj priljubljenih in nadarjenih dirkačev svoje generacije, so seveda opazili domačini, saj je bil mladi zvezdnik ves čas zelo sproščen in nasmejan. Na spletu so se kmalu pojavile tudi fotografije, ki razkrivajo, da se je Monačan na svojem vodnem domu lepo zabaval s svojo družbo in psičkom Leom. Vroče dni so si hladili s skoki v morje, se sončili na krovu jahte, manjkalo pa ni niti nežnosti med nedavno poročenima zakoncema Leclerc.
Za 28-letnika, ki je praktično odrasel na monaških ulicah le streljaj stran, predstavlja ta obala varno zatočišče in prostor, kjer se lahko regenerira pred psihološkimi pritiski, ki jih prinaša vožnja ekstremnih hitrosti. Po kratkem premoru se bo dirkač ekipe Ferrari že ta konec tedna v Avstriji vrnil v proces stroge discipline in fizične pripravljenosti.
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