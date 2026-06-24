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Charles Leclerc uživa na dopustu v mondenem Saint-Tropezu

Saint-Tropez, 24. 06. 2026 09.02 pred 45 minutami 1 min branja 3

Avtor:
K.A.
charles leclerc

Vroče temperature je najlažje prenašati v bližini morja ali morda kar dobesedno na njem. Tega se zaveda tudi Charles Leclerc, ki je proste junijske dni izkoristil za uživanje na svoji jahti. Zvezdnik formule 1 in njegova draga Alexandra Leclerc sta skupaj s prijatelji uživala v mondenem Saint-Tropezu, po fotografijah sodeč pa so se zelo zabavali.

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Charles Leclerc je dneve pred novo dirko formule 1 za Veliko nagrado Avstrije izkoristil za uživanje na svoji jahti. Vroče sončne dni je skupaj z ženo Alexandro Leclerc preživel v družbi prijateljev na morju, zapeljali pa so se kar do mondenega francoskega letovišča Saint-Tropeza.

Charles Leclerc se je z ženo Alexandro zabaval na jahti in se hladil v morju.
Charles Leclerc se je z ženo Alexandro zabaval na jahti in se hladil v morju.
FOTO: Profimedia

Zvezdnika formule, ki velja za enega najbolj priljubljenih in nadarjenih dirkačev svoje generacije, so seveda opazili domačini, saj je bil mladi zvezdnik ves čas zelo sproščen in nasmejan. Na spletu so se kmalu pojavile tudi fotografije, ki razkrivajo, da se je Monačan na svojem vodnem domu lepo zabaval s svojo družbo in psičkom Leom. Vroče dni so si hladili s skoki v morje, se sončili na krovu jahte, manjkalo pa ni niti nežnosti med nedavno poročenima zakoncema Leclerc.

Za 28-letnika, ki je praktično odrasel na monaških ulicah le streljaj stran, predstavlja ta obala varno zatočišče in prostor, kjer se lahko regenerira pred psihološkimi pritiski, ki jih prinaša vožnja ekstremnih hitrosti. Po kratkem premoru se bo dirkač ekipe Ferrari že ta konec tedna v Avstriji vrnil v proces stroge discipline in fizične pripravljenosti.

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Charles Leclerc Alexandra Saint Mleux Saint-Tropez Formula 1 Ferrari zvezdniški dopust francoska riviera

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KOMENTARJI3

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GUNDABAD
24. 06. 2026 09.47
Kera lepe ženske :) blagor njemu
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0 0
ALEX0000
24. 06. 2026 09.43
Boljše, da bi sama dva uživala, kot pa skupaj s kupljenimi prijatelji.
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0 0
Pig Brother
24. 06. 2026 09.37
Je pa zelo zanimivo to v F1, v bistvu si zelo povprečen dirkač, plačano pa dobivaš kot da si 5x svetovni prvak v časih Šumaherja, ne Hamiltona, ko je avto vse...
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