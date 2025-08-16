Charles Leclerc z dekletom dopustuje na veliki jahti

Dirkač Formule 1 Charles Leclerc je s svojimi sledilci delil utrinke z dopustovanja z dekletom Alexandro Saint Mleux. Kot je razvidno, sta dopustniške dni preživljala na veliki jahti na morju.

"Ob drugi fotografiji se mi je stopilo srce," je v komentarjih zapisal eden od uporabnikov, s čimer se je navezoval na fotografijo objema para.