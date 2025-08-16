Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Charles Leclerc z dekletom dopustuje na veliki jahti

, 16. 08. 2025 15.30 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Med krajšim oddihom pred naslednjimi dirkami se je dirkač Formule 1 Charles Leclerc s partnerko Alexandro Saint Mleux odločil, da se odpočije na jahti. Na dopustu pa nista bila povsem sama - pridružil se jima je tudi psiček Leo.

Prenos tekem Formule 1 se s prihodnjim letom ponovno vrača na POP TV! Pro Plus je namreč pridobil ekskluzivne pravice za prenos vseh dirk Formule 1 za naslednje tri sezone v letih 2026, 2027 in 2028.

Dirkač Formule 1 Charles Leclerc je s svojimi sledilci delil utrinke z dopustovanja z dekletom Alexandro Saint Mleux. Kot je razvidno, sta dopustniške dni preživljala na veliki jahti na morju. 

"Ob drugi fotografiji se mi je stopilo srce," je v komentarjih zapisal eden od uporabnikov, s čimer se je navezoval na fotografijo objema para.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Par na dopustu sicer ni bil sam - pridružil se jima je tudi psiček Leo. Na eni od fotografij je videti Leclerca, kako dela stojo na rokah.

Charlesa in Alexandro romantično povezujejo vse od leta 2023. V javnosti sta se skupaj prvič pojavila julija 2023, ko sta si ogledala eno od tekem na Wimbledonu. Vplivnica se močno zanima za umetnostno zgodovino.

charles leclerc alexandra saint mleux formula 1
Naslednji članek

Italijo pretresa škandal: na predizboru za miss nastopila 13-letnica

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089