Charlesa Leclerca oboževalci 'ujeli' v Montrealu

Dirke formule 1 se ta konec tedna znova vračajo na spored. Tokrat bodo dirkači moči merili na dirkališču Circuit Gilles Villeneuve v Montrealu, kjer bodo potekale dirke za Veliko nagrado Kanade. Številni so tako s svojimi mehaniki in ekipami že prispeli v mesto, da se v miru pripravijo na dirko, se seznanijo s stezo in njenimi specifikami ter se malo sprehodijo po mestu.

Eden od tistih, ki še posebej radi raziskujejo mesta, kjer dirkajo, je tudi Charles Leclerc. Monačan si je med pripravami vzel nekaj prostih trenutkov za sprehod po ulicah Montreala, kjer pa seveda ni ostal neopažen. Zelo hitro so ga v družbi varnostnikov in njegovega prikupnega psička Lea opazili navijači, ki niso želeli zamuditi priložnosti za avtogram ali skupinsko fotografijo. Zvezdnika so tako ujeli pred vhodom, ko se je vračal v hotel, z glasnimi vzkliki pa so ga pozdravili, še preden je prečkal cesto. 28-letnik si je vzel nekaj trenutkov in navdušenim oboževalcem podelil nekaj podpisov.

Ni pa dirkač Ferrarija edini zvezdnik, ki je že prispel v mesto, saj so oboževalci pred hotelom navdušeno pozdravili tudi Alexa Albona. Tudi zvezdnik ekipe Williams Racing si je vzel nekaj trenutkov in tistim navijačem, ki se jim je uspelo prebiti čisto do zaščitne ograje, podelil nekaj avtogramov.