Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Charlesa Leclerca oboževalci 'ujeli' v Montrealu

Montreal, 21. 05. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
charles leclerc

Po kratkem premoru bodo ta konec tedna znova brneli dirkalniki formule 1. Na sporedu je dirka za Veliko nagrado Kanade, zato so številni dirkači že odpotovali v Montreal, da se v miru pripravijo na nadaljevanje prvenstva. Kot je v njegovi navadi, pa se je priljubljeni Charles Leclerc pred tem malo sprehodil po mestu, kjer pa seveda ni ostal neopažen.

Formula 1 na Kanalu A in VOYO.

Dirke formule 1 se ta konec tedna znova vračajo na spored. Tokrat bodo dirkači moči merili na dirkališču Circuit Gilles Villeneuve v Montrealu, kjer bodo potekale dirke za Veliko nagrado Kanade. Številni so tako s svojimi mehaniki in ekipami že prispeli v mesto, da se v miru pripravijo na dirko, se seznanijo s stezo in njenimi specifikami ter se malo sprehodijo po mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden od tistih, ki še posebej radi raziskujejo mesta, kjer dirkajo, je tudi Charles Leclerc. Monačan si je med pripravami vzel nekaj prostih trenutkov za sprehod po ulicah Montreala, kjer pa seveda ni ostal neopažen. Zelo hitro so ga v družbi varnostnikov in njegovega prikupnega psička Lea opazili navijači, ki niso želeli zamuditi priložnosti za avtogram ali skupinsko fotografijo. Zvezdnika so tako ujeli pred vhodom, ko se je vračal v hotel, z glasnimi vzkliki pa so ga pozdravili, še preden je prečkal cesto. 28-letnik si je vzel nekaj trenutkov in navdušenim oboževalcem podelil nekaj podpisov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ni pa dirkač Ferrarija edini zvezdnik, ki je že prispel v mesto, saj so oboževalci pred hotelom navdušeno pozdravili tudi Alexa Albona. Tudi zvezdnik ekipe Williams Racing si je vzel nekaj trenutkov in tistim navijačem, ki se jim je uspelo prebiti čisto do zaščitne ograje, podelil nekaj avtogramov.

Dirki za Veliko nagrado Kanade boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO. Sprint dirka je na sporedu v soboto, 23. 5., ob 17.55, v nedeljo, 24. 5., pa bodo dirkalniki brneli ob 21.30.

charles leclerc formula 1 montreal vn kanade dirka

Bad Bunny pogreša Dončićeve tekme: ogledal si je derbi za nazaj

24ur.com Charles Leclerc treniral svojega 'pokemona'
24ur.com Charles Leclerc pred naslednjo dirko raziskoval lepote Šanghaja
24ur.com Pogačar se vrača v tekmovalni pogon
24ur.com Pogačar s posebno majico oboževalcem sporoča: Prosim, ne motite me
24ur.com Martin: Naša sezona se je začela z Le Mansom
24ur.com Leclerc po dvoboju s Hamiltonom: Ali sploh ve, kako široki so dirkalniki?
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
zadovoljna
Portal
Umetnost naravnih ustnic: prihaja doba 'lip booster' tretmajev
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Tako lepa je bivša miss sveta
Tako lepa je bivša miss sveta
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
vizita
Portal
Kako pogosto potrebujete dopust za obnovo telesa
Nova študija razkriva šokantno povezavo med konopljo in tveganjem za sladkorno
Nova študija razkriva šokantno povezavo med konopljo in tveganjem za sladkorno
Sarkopenija: utemeljen pristop k ohranjanju mišic v starosti
Sarkopenija: utemeljen pristop k ohranjanju mišic v starosti
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
cekin
Portal
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
moskisvet
Portal
Zalezovala ga je, on pa jo je povabil na večerjo
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
dominvrt
Portal
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
okusno
Portal
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725