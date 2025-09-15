Charli XCX in bobnar skupine The 1975 še drugič pred oltar

Charli XCX in George Daniel sta si še drugič izmenjala poročne zaobljube, tokrat na Siciliji. Kot poročajo tuji mediji, sta si pevka in bobnar skupine The 1975 večno zvestobo pred svati, med katerimi sta bila tudi mati pevca Mattyja Healyja, Denise Welch, in pevec Troye Sivan , slavje pa je bilo zelo divje.

Mladoporočenca sta do oltarja stopila ob pesmi Enriqueja Iglesiasa iz leta 2001 z naslovom Hero. Nevesta je nosila kratko belo obleko s čipko, ženin pa črno srajco in hlače.

"Nista varčevala pri slavju in zabava bo divja," je pred začetkom praznovanja za Just Jared povedal vir in dodal: "Poročila se bosta v zasebnem letovišču, pozneje pa bosta imela veliko zabavo." Kot je še povedal, naj bi zabava trajala tako dolgo, dokler še zadnja oseba ne bo omagala.