Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Charli XCX in bobnar skupine The 1975 še drugič pred oltar

Sicilija, 15. 09. 2025 14.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Pevka Charli XCX in bobnar skupine The 1975, George Daniel, sta se poročila že julija, ko sta si večno zvestobo obljubila na matičnem uradu v Londonu, mladoporočenca pa sta pred oltar ponovno stopila v Italiji, kjer sta v družbi svatov še enkrat izrekla poročne zaobljube in skupaj z njimi praznovala z divjo zabavo.

Charli XCX in George Daniel sta si še drugič izmenjala poročne zaobljube, tokrat na Siciliji. Kot poročajo tuji mediji, sta si pevka in bobnar skupine The 1975 večno zvestobo pred svati, med katerimi sta bila tudi mati pevca Mattyja Healyja, Denise Welch, in pevec Troye Sivan, slavje pa je bilo zelo divje.

Charli XCX in George Daniel sta pred oltar stopila še na Siciliji.
Charli XCX in George Daniel sta pred oltar stopila še na Siciliji. FOTO: Profimedia

Mladoporočenca sta do oltarja stopila ob pesmi Enriqueja Iglesiasa iz leta 2001 z naslovom Hero. Nevesta je nosila kratko belo obleko s čipko, ženin pa črno srajco in hlače.

"Nista varčevala pri slavju in zabava bo divja," je pred začetkom praznovanja za Just Jared povedal vir in dodal: "Poročila se bosta v zasebnem letovišču, pozneje pa bosta imela veliko zabavo." Kot je še povedal, naj bi zabava trajala tako dolgo, dokler še zadnja oseba ne bo omagala.

Par se je poročil že 19. julija v Londonu, takrat pa so bili na intimni poroki vsi člani skupine The 1975, razen pevca Mattyja Healyja, ki se je v tistem času udeležil premiere filma njegovega dekleta v Los Angelesu.

Preberi še Pevka Charli XCX pred oltar z bobnarjem skupine The 1975 Georgeem Danielom

33-letnico so z bobnarjem začeli povezovati marca 2022, ko so ju skupaj opazili v New Yorku. Preden sta se romantično zapletla, sta tudi glasbeno sodelovala. Da sta zaročena, je pevka bežno omenila v eni od objav na družbenem omrežju novembra 2023, ko je delila več fotografij, med njimi tudi eno, na kateri se poljubljata, v škatlici pa je diamantni prstan. Njuno zaroko so pozneje potrdili pri založbi Atlantic Records.

charli xcx george daniel bobnar the 1975 poroka pevka
Naslednji članek

Sofia Vergara namesto na podelitev nagrad odšla na urgenco

SORODNI ČLANKI

Zvezda lanskega poletja pripravljena na razočaranje: Naslednji album bo polomija

Na podelitvi britanskih glasbenih nagrad slavila Charli XCX

Charli XCX kantavtorica leta: bo dominirala tudi na nagradah brit?

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gregib
15. 09. 2025 16.28
Kdo???
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256