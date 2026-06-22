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Charli XCX o umiku z družbenih omrežij: To je dobro za moje možgane

Los Angeles, 22. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Charli XCX

Pevka Charli XCX je v nedavnem intervjuju spregovorila o tem, kako ji je umik z družbenih omrežij pomagal, da se bolje počuti. Zvezdnica je dejala, da je manj anksiozna in manj pod pritiskom, ki ga ustvarja prisotnost na internetu, zato se veliko bolje počuti.

Za osebo, ki je bila ena prvih pop zvezdnic, ki se je uveljavila s pomočjo spleta in družbenih omrežij, pevka Charli XCX raje čas posveča sebi in ga ne preživlja na telefonu in drugih napravah. Pevka je v nedavnem intervjuju za revijo The Rolling Stone spregovorila o tem, kako ji umik z družbenih omrežij koristi, saj ima manj težav z duševnim zdravjem.

Charli XCX
Charli XCX
FOTO: Profimedia

"Veliko manj časa posvečam spletu. Ne spremljam več družbenih omrežij, kar je dobro za moje možgane," je dejala pevka, ki trenutno pripravlja novi album, prvi singel z naslovom Rock Music pa je že požel veliko pozornosti, oboževalci pa na spletu ugibajo, ali bo z njim ubrala drugačno glasbeno pot.

Kljub temu, da 33-letnica ostaja ena najbolj opaženih pevk svoje generacije, o kateri se debate na družbenih omrežjih kar vrstijo, pa sama teh namenoma ne spremlja več. "To te lahko popolnoma prevzame," je dejala zvezdnica, ki je leta sama odgovarjala oboževalcem in bila z njimi v nenehnem stiku, ko je njen album Brat leta 2024 doživel velik uspeh, pa je pozornost tudi zanjo postala nekaj, česar si ni več želela, saj jo je začela omejevati in obremenjevati.

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"Vem, da mi mnogi tega ne verjamejo, saj sem nenazadnje ena najbolj izpostavljenih internetnih osebnosti, a sem se v zadnjem obdobju borila z duševnimi težavami in prišla do točke, ko se nisem še nikoli tako slabo počutila," je dejala in pojasnila, da ji je postalo težko obvladovati nenehno spremljanje komentarjev, obveznosti na turnejah in življenje na očeh javnosti. "Anksioznost je začela vplivati na moje fizično počutje, tako pa ne morem živeti," je povedala.

Zato se je odločila, da naredi nekaj sprememb. Ob tem, da se je umaknila z družbenih omrežij, je omejila pitje kave, spremenila pristop do dela, več časa pa posveča možu Georgeu Danielu, bobnarju skupine The 1975. Kot je še dodala, se sedaj bolj osredotoča na življenje pod svojimi pogoji in manj na hrup ter balast: "Želim živeti tako, kot si sama želim, saj nimam druge priložnosti."

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