Charli XCX o umiku z družbenih omrežij: To je dobro za moje možgane

Za osebo, ki je bila ena prvih pop zvezdnic, ki se je uveljavila s pomočjo spleta in družbenih omrežij, pevka Charli XCX raje čas posveča sebi in ga ne preživlja na telefonu in drugih napravah. Pevka je v nedavnem intervjuju za revijo The Rolling Stone spregovorila o tem, kako ji umik z družbenih omrežij koristi, saj ima manj težav z duševnim zdravjem.

Charli XCX FOTO: Profimedia

"Veliko manj časa posvečam spletu. Ne spremljam več družbenih omrežij, kar je dobro za moje možgane," je dejala pevka, ki trenutno pripravlja novi album, prvi singel z naslovom Rock Music pa je že požel veliko pozornosti, oboževalci pa na spletu ugibajo, ali bo z njim ubrala drugačno glasbeno pot. Kljub temu, da 33-letnica ostaja ena najbolj opaženih pevk svoje generacije, o kateri se debate na družbenih omrežjih kar vrstijo, pa sama teh namenoma ne spremlja več. "To te lahko popolnoma prevzame," je dejala zvezdnica, ki je leta sama odgovarjala oboževalcem in bila z njimi v nenehnem stiku, ko je njen album Brat leta 2024 doživel velik uspeh, pa je pozornost tudi zanjo postala nekaj, česar si ni več želela, saj jo je začela omejevati in obremenjevati.