Tuja scena

Charli XCX: Želim prenehati z ustvarjanjem glasbe

Los Angeles, 08. 03. 2026 13.16 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Charli xcx meni, da bo njen naslednji album polomija.

Charli XCX je neprijetno presenetila svoje oboževalce. Pevka je v nedavnem intervjuju dejala, da bi opustila glasbeno kariero in se posvetila filmskemu ustvarjanju. Z grammyjem nagrajena zvezdnica, ki je pred dvema letoma izdala album Brat, se ob tem sprašuje, kaj lahko glasbeni industriji sploh še ponudi.

Angleška glasbenica Charli XCX, ki je s svojim albumom Brat pred dvema letoma zatresla glasbeno industrijo in poskrbela za kopico hitov, je presenetila svoje oboževalce. V nedavnem intervjuju je namreč na vprašanje, ali se želi v prihodnosti še večkrat preizkusiti v igri, zvezdnica odgovorila: "A se hecaš? Želim prenehati z ustvarjanjem glasbe."

Charli XCX
Charli XCX
FOTO: AP

Pevka, ki je za album Brat osvojila grammyja, v zadnjem letu pa skočila v filmske in televizijske vode, je svoj odgovor pojasnila z besedami: "Kaj lahko (v glasbi, op. a.) še naredim?"

Da je brez dlake na jeziku in s svojimi besedami rada šokira, ni novost. Preteklo leto je v intervjuju za Vanity Fair naslovila svojo odrsko persono in predvidevanja, ki jih imajo ljudje o njej zaradi njene glasbe. "Ljudje verjetno mislijo, da sem dekle, ki se zabava, uživa droge in je malo pasja. Imam dolg jezik in govorim neumnosti, kar me včasih spravi v težave," je med drugim priznala.

"Mislim, da obstaja povezava med neurejenostjo in pomanjkanjem popolnosti. Prav kombinacija govorjenja o teh stvareh, hkrati pa sprejemanja in resničnega boja z njimi, me dela celostno. In mislim, da me dela iskreno." V primeru opustitve glasbenega ustvarjanja pa pevkini oboževalci vseeno upajo, da gre le za začasno 'modno muho.'

Charli XCX kariera glasba igralstvo film

