Kantavtor Charlie Puth se je poročil z izbranko Brooke Sansone

Slabi dve leti po tem, ko sta začela svojo ljubezensko pravljico, in dobro leto dni po zaroki sta pevec Charlie Puth in njegova izbranka Brooke Sansone postala mož in žena. Zaljubljenca, ki se poznata že iz otroštva, sta si večno zvestobo obljubila na družinski posesti v Montecitu. Romantično slavje je bilo organizirano do zadnje podrobnosti, vtise s poroke pa je novopečena gospa Puth razkrila za tuje medije.

Charlie Puth in Brooke Sansone sta postala mož in žena. Na romantičnem obredu in slavju, ki je trajalo ves vikend, sta si zaljubljenca, ki se poznata že iz otroških let, izmenjala prstana in poročne zaobljube ter skočila v zakon. Večno zvestobo sta si kantavtor in njegova izbranka obljubila 7. septembra na družinski posesti v Montecitu.

"Želela sem, da najina poroka združi tradicijo s sodobno nekonvencionalnostjo. Želela sem, da je vsaka podrobnost sproščena, a popolna, premišljeno kurirana," je za Vouge razkrila nevesta in delila še nekaj podrobnosti: "Postrežba mini hot dogov na srebrnih krožnikih je bila na primer več kot le zabavna podrobnost. To je bil odraz moje ljubezni do stilov, ki združujejo prefinjeno z igrivim." Nad celotno organizacijo poroke je tako bdela prav 25-letnica, ki je razkrila, da se je praznovanje začelo z intimno večerjo na ranču San Ysidro, kjer sta bila predsednik John F. Kennedy in Jackie Kennedy nekoč na medenih tednih. Par in njuni gostje so večerjali za dvema dolgima mizama, okrašenima s svečami, divjimi rožami in papirnatimi lučkami.

Po večerji se je zabava preselila v rezidenco Puth, kjer so na teniškem igrišču stregli pijačo in sladice. Naslednji dan je par med obredom na dovozu hiše, pred oljko, prebral svoje poročne zaobljube in si izmenjal zlata prstana z diamanti. "Želela sva si, da je slovesnost preprosta, a nepozabna. Tudi med izmenjavo zaobljub sva bila oba izjemno sproščena," je razkrila in dodala, da sta oba z možem svoj govor vključila isto besedno zvezo, za katero se nista dogovorila. "Vedno si bil/a ti," so bile skupne besede para, ki je svojo ljubezensko pravljico začel leta 2022.

Po slovesnosti so se vsi zbrali na koktajlih na terasi ob bazenu, nato pa so se preselili v šotor za sprejem. Tja sta za vsemi svati slavnostno vstopila tudi mladoporočenca in svoj prvi poročni ples zaplesala na pesem Brucea Springsteena Jersey Girl. "Ne moremo verjeti, da je vsega konec, a preživeli smo najboljšo noč doslej," je za tuje medije še dejala Brooke.

