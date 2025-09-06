Svetli način
Tuja scena

Charlie Sheen in Denise Richards po ločitvi znova skupaj na rdeči preprogi

Los Angeles, 06. 09. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Nekdanji igralski par Denise Richards in Charlie Sheen, ki sta bila poročena med letoma 2002 in 2006, sta prvič po ločitvi skupaj stopila na rdečo preprogo. 60-letnik in 54-letnica sta se udeležila premiere dokumentarnega filma o igralčevem življenju, v njem pa je o njunem skupnem življenju spregovorila tudi zvezdnica.

Charlie Sheen in Denise Richards sta se znova skupaj pojavila na rdeči preprogi. Skoraj 20 let po njuni ločitvi leta 2006 sta se nekdanja zakonca udeležila premiere dokumentarnega filma v Los Angelesu, par, ki je ostal v dobrih odnosih tudi po razhodu, pa je nasmejan stopil pred fotografske objektive.

Charlie Sheen in Denise Richards sta po 20 letih ponovno stopila skupaj na rdečo preprogo.
Charlie Sheen in Denise Richards sta po 20 letih ponovno stopila skupaj na rdečo preprogo. FOTO: Profimedia

Richards in Sheen sta se na rdeči preprogi med drugim objela, z njima pa je poziral tudi režiser dokumentarca Andrew Renzi. 60-letnik je za to priložnost oblekel belo srajco in kavbojke, čez pa si je nadel suknjič. 54-letna zvezdnica filma Divje strasti pa je navdušila v topu z bleščicami in črnih satenastih hlačah.

Denise Richards in Charlie Sheen sta zadnjič na rdeči preprogi skupaj stala leta 2005.
Denise Richards in Charlie Sheen sta zadnjič na rdeči preprogi skupaj stala leta 2005. FOTO: Profimedia

Nekdanji par se je zadnjič na rdeči preprogi skupaj pojavil leta 2005, pred ločitvijo pa sta se pogosto skupaj postavila pred fotografske bliskavice. Zvezdnika, ki imata skupaj dve hčerki, sta imela burno skupno preteklost, a sta v preteklih letih uspela ponovno vzpostaviti prijateljski odnos.

