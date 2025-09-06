Charlie Sheen in Denise Richards po ločitvi znova skupaj na rdeči preprogi

Charlie Sheen in Denise Richards sta se znova skupaj pojavila na rdeči preprogi. Skoraj 20 let po njuni ločitvi leta 2006 sta se nekdanja zakonca udeležila premiere dokumentarnega filma v Los Angelesu, par, ki je ostal v dobrih odnosih tudi po razhodu, pa je nasmejan stopil pred fotografske objektive.
Richards in Sheen sta se na rdeči preprogi med drugim objela, z njima pa je poziral tudi režiser dokumentarca Andrew Renzi. 60-letnik je za to priložnost oblekel belo srajco in kavbojke, čez pa si je nadel suknjič. 54-letna zvezdnica filma Divje strasti pa je navdušila v topu z bleščicami in črnih satenastih hlačah.
Nekdanji par se je zadnjič na rdeči preprogi skupaj pojavil leta 2005, pred ločitvijo pa sta se pogosto skupaj postavila pred fotografske bliskavice. Zvezdnika, ki imata skupaj dve hčerki, sta imela burno skupno preteklost, a sta v preteklih letih uspela ponovno vzpostaviti prijateljski odnos.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.