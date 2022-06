Charlie Sheen o hčerini prisotnosti na eksplicitni platformi: Tega ne podpiram

18-letna Sami Sheen , najstarejša hčerka Denise Richards in Charlieja Sheena , si je ustvarila profil na platformi OnlyFans , znani po deljenju eksplicitnih vsebin v zameno za denar. Novica, da se je komaj polnoletna hčerka pridružila takšni platformi, je razburila predvsem 56-letnega igralca.

"Te odločitve ne podpiram," je v izjavi za E! News dejal Sheen. "Glede na to, da tega ne morem preprečiti, jo (hčerko, op.a.) lahko le spodbujam, da ostaja kulturna, kreativna ter da ne žrtvuje svoje integritete," je pojasnil in poudaril, da je hčerka odločitev sprejela po tem, ko je znova zaživela pri mami. "To se ni zgodilo pod mojo streho."

Spomnimo, Sami je po ločitvi zvezdniškega para sprva ostala pri mami, a bivanje v njeni hiši nanjo ni dobro vplivalo. Domovanje je označila za 'nasilno' in se posledično preselila k očetu. Takrat je na svojem TikToku dejala, da se je "končno zselila iz 'peklenske hiše', doživela spiritualno prebujenje, postala lastnica dveh mačk, se izpisala iz srednje šole in razvila polna ljubezni do sebe."