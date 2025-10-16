Charlie Sheen o spolnih odnosih z moškimi: Plačal sem, da se to zamolči

Charlie Sheen je eden najbolj znanih igralcev svoje generacije, v novem dokumentarcu o svojem življenju pa je prvič spregovoril o tem, da je imel spolne odnose z moškimi. Zvezdnik, ki je imel zelo burno življenje, v katerem se je dolga leta boril z odvisnostjo in se okužil z virusom HIV, pa je priznal, da je za to, da določene informacije ne pridejo v javnost, tudi plačal.

Charlie Sheen je pred kratkim z javnostjo delil nekaj skrbno varovanih skrivnosti svojega življenja, vključno z dejstvom, da je na vrhuncu odvisnosti od drog imel spolne odnose z moškimi. O svojem burnem življenju je spregovoril v nedavno izdani knjigi spominov in dokumentarnem filmu v dveh delih.

Charlie Sheen je priznal, da je imel spolne odnose z moškimi. FOTO: Profimedia icon-expand

Ena Sheenovih najpomembnejših izpovedi se nanaša na njegove spolne odnose z moškimi in občutek, da jih je moral skrivati. V oddaji Good Morning America je priznal, da je moral za prikrivanje teh zelo osebnih informacij prenašati veliko izsiljevanja, in razkril, da je plačal velike vsote denarja, da je informacije ohranil v zasebnosti. "Stvari so imeli posnete ali pa so mi samo želeli škodovati," je povedal 60-letnik, nato pa priznal, da je bil že čas, da se osvobodi tega. V novem intervjuju za The Times je pojasnil, zakaj se je odločil, da o vsem spregovori zdaj. "Režiser dokumentarca mi je rekel, da se je poglobil v moje življenje in tako izvedel za govorice, da sem spal z moškimi. Rekel sem mu, da se bova pogovorila tudi o tem. Zdelo se mi je, da je pravi čas, da spregovorim o tem," je dejal.

Zvezdnik je nadaljeval: "Izkusil sem, kako je, ko takšne stvari skrivaš in se vedno bojiš naslednjega telefonskega klica, naslednjega trkanja na vrata. Nikoli pa nisem imel izkušnje o tem, kako bi bilo, če bi bil odkrit." Zvezdnik serije Dva moža in pol se je nato pošalil: "Tako imam še nekaj skupnega z Richardom Pryorjem in Marlonom Brandom. To je kar dobra družba, kajne?" Sheen je bil nekoč najbolje plačani televizijski igralec na svetu, saj je zaslužil približno 1,5 milijona evrov na epizodo omenjene serije. Igralec je zdaj trezen in že desetletje živi v celibatu ter se je sprijaznil s svojo preteklostjo. Spregovoril je tudi o času, ko je izvedel, da je HIV-pozitiven, kar je postalo tudi orodje za izsiljevanje.