Tuja scena

Charlie Sheen o spolnih odnosih z moškimi: Plačal sem, da se to zamolči

Los Angeles, 16. 10. 2025 11.06 | Posodobljeno pred 44 minutami

Charlie Sheen je eden najbolj znanih igralcev svoje generacije, v novem dokumentarcu o svojem življenju pa je prvič spregovoril o tem, da je imel spolne odnose z moškimi. Zvezdnik, ki je imel zelo burno življenje, v katerem se je dolga leta boril z odvisnostjo in se okužil z virusom HIV, pa je priznal, da je za to, da določene informacije ne pridejo v javnost, tudi plačal.

Charlie Sheen je pred kratkim z javnostjo delil nekaj skrbno varovanih skrivnosti svojega življenja, vključno z dejstvom, da je na vrhuncu odvisnosti od drog imel spolne odnose z moškimi. O svojem burnem življenju je spregovoril v nedavno izdani knjigi spominov in dokumentarnem filmu v dveh delih.

Charlie Sheen je priznal, da je imel spolne odnose z moškimi.
Charlie Sheen je priznal, da je imel spolne odnose z moškimi. FOTO: Profimedia

Ena Sheenovih najpomembnejših izpovedi se nanaša na njegove spolne odnose z moškimi in občutek, da jih je moral skrivati. V oddaji Good Morning America je priznal, da je moral za prikrivanje teh zelo osebnih informacij prenašati veliko izsiljevanja, in razkril, da je plačal velike vsote denarja, da je informacije ohranil v zasebnosti.

"Stvari so imeli posnete ali pa so mi samo želeli škodovati," je povedal 60-letnik, nato pa priznal, da je bil že čas, da se osvobodi tega. V novem intervjuju za The Times je pojasnil, zakaj se je odločil, da o vsem spregovori zdaj. "Režiser dokumentarca mi je rekel, da se je poglobil v moje življenje in tako izvedel za govorice, da sem spal z moškimi. Rekel sem mu, da se bova pogovorila tudi o tem. Zdelo se mi je, da je pravi čas, da spregovorim o tem," je dejal.

Zvezdnik je nadaljeval: "Izkusil sem, kako je, ko takšne stvari skrivaš in se vedno bojiš naslednjega telefonskega klica, naslednjega trkanja na vrata. Nikoli pa nisem imel izkušnje o tem, kako bi bilo, če bi bil odkrit." Zvezdnik serije Dva moža in pol se je nato pošalil: "Tako imam še nekaj skupnega z Richardom Pryorjem in Marlonom Brandom. To je kar dobra družba, kajne?"

Sheen je bil nekoč najbolje plačani televizijski igralec na svetu, saj je zaslužil približno 1,5 milijona evrov na epizodo omenjene serije. Igralec je zdaj trezen in že desetletje živi v celibatu ter se je sprijaznil s svojo preteklostjo. Spregovoril je tudi o času, ko je izvedel, da je HIV-pozitiven, kar je postalo tudi orodje za izsiljevanje.

"Ljudem sem moral povedati na samem. Potem so me s temi informacijami izsiljevali – fotografirali so moja zdravila, medtem ko sem spal," je povedal v dokumentarcu in razkril, da je samo eni osebi, ki ga je izsiljevala, plačal 1,2 milijona evrov, bilo pa jih je še več. "Bil sem v zaporu strahu. Bila je soba brez vrat," je povedal Sheen in priznanje primerjal s tem, da je imel spolne odnose z moškimi, češ da imajo enako vrednost, potem ko je leta 2015 javno delil svojo diagnozo.

biggbrader
16. 10. 2025 11.50
Pošten lažnivec.
ODGOVORI
0 0
Ombolo
16. 10. 2025 11.47
Zakaj se je sedaj izpovedal? Da se pohvali...
ODGOVORI
0 0
Omizje
16. 10. 2025 11.47
+1
sedaj on lahko izsiljuje izsiljevalce
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1921539
16. 10. 2025 11.46
+1
sorry no, ampsk dokler to nima mobene zveze z mano,naj to dela s komerkoli ze hoce
ODGOVORI
1 0
Mat3ja
16. 10. 2025 11.36
+2
fuj....
ODGOVORI
3 1
Darko32
16. 10. 2025 11.31
-2
Nevem ali smo res družba izprijencev. Namreč ko gledamo in beremo članke vidimo, da se takšne članke da komentirati, kjer je to njegova osebna zadeva in ko vidimo v drugem člank, kjerje ogrožena varnost cele nacije pa se blokira in vsiljuje tuje mnenje. Poglejmo področje Palestine, kjer vicimo, da so rušili ŽIDJE cele stolpnice tem PALESTINCEM in sigurno so jih pod temi stolpnicami veliko pokopali tudi ŽIDOV. Sedaj pa se blokira komentiranje in posiljuje z mnenjem, da so to drugi delali. DAjmo se zresniti in povedati na glas, da kdor poruši dom večjih mer bo naredil tudi škodo sebi ali bodo poškodovani vsi v bližini. Zato bi bilo dobro, da se vsi skupaj zamislmo in nehajmo takšne članke, kjer gre za zadevo posameznika se dovoljuje komentiranje.
ODGOVORI
1 3
