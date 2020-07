Charlie Sheen po enem letu brez kajenja: Pljuča, ni za kaj

Decembra 2019 je zvezdnik, ki so ga zaradi njegove odvisnosti od alkohola odslovili s snemanja serije Dva moža in pol, obeležil dve leti treznosti in tako sebi in sveto dokazal, da se lahko živi zdravo. »Pred približno letom in pol sem sprevidel, da je čas, da nekaj spremenim,«je takrat dejal v intervjuju. »Da sem to razumel, nisem potreboval nobene rehabilitacije ali incidenta s policaji,« je povedal in dodal, da so imeli velik vpliv na odločitev tudi njegovi otroci.