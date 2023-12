Charlie Sheen skoraj šest let trezen: Zdaj imam zelo dosleden življenjski slog

Charlie Sheen , ki je bil v mlajših letih znan kot velik žurer, se je pred šestimi leti odpovedal alkoholu, svoje življenje pa odtlej posveča vzgoji otrok. "Prihodnji mesec bom šest let trezen," je za People povedal zvezdnik serije Dva moža in pol . "Sedaj imam zelo dosleden življenjski slog, vse je povezano s stvarmi očeta samohranilca in vzgojo mojih 14-letnih fantov Maxa in Boba," je dejal 58-letni igralec.

Igralec je razložil, da se je za treznost odločil, ko je prelomil obljubo, ki jo je dal hčeri, medtem ko je bil pijan. "Nekega jutra sem pozabil, da sem hčeri obljubil, da jo bom peljal na sestanek, za katerega je bila dogovorjena. Do takrat sem že nekaj popil," je dejal in dodal: "Moral sem poklicati svojega prijatelja Tonyja, da naju je peljal. Prišla je pravočasno, a srce se mi je lomilo, ko je sedela na zadnjem sedežu avtomobila, in videl sem, kako se sprašuje, zakaj ne vozi očka. Ko sem prišel domov, sem še kar razmišljal o tem, naslednje jutro pa sem preprosto nehal piti."

"Zbudim otroka in jima pomagam pri jutranji rutini, če lahko temu sploh pravimo jutranja rutina," se je pošalil 58-letnik, ki ima dvojčka z nekdanjo ženo Brooke Mueller , z nekdanjo ženo Denise Richards pa ima še 19-letno hčer Sami in 18-letno Lolo . Sheen je tudi oče 38-letne Cassandre , katere mama je njegovo srednješolsko dekle Paula Profit .

Njegov dolgoletni boj z odvisnostmi je dobro znan in dokumentiran, nekoč pa je celo priznal, da je včasih najraje pil že zjutraj in si je pogosto v kavo dodal viski. V teh dneh zvezdnik vstaja okoli pete ure zjutraj, prebere novice, telovadi in odgovori na elektronsko pošto, nato pa pomaga otrokoma pri pripravi na njun dan.

Sheen, ki se je, preden je pustil steklenico, odpovedal še drogam, je priznal, da to ni bilo enostavno. "Prvi mesec sem razmišljal, da bom poskusil zdržati ta mesec in videl, ali se bom bolje počutil in se bodo moje interakcije z bližnjimi izboljšale. In so se, zato sem se odločil, da bom podaljšal za še en mesec. Potem sem dobil zagon," se je spominjal zvezdnik. Dodal je: "Bil je samo takojšen dokaz, da je to stran, na kateri moram biti. Tega nisem mogel več zanikati."

Sedaj, ko se počuti dovolj samozavesten v treznem stanju, je pripravljen, da se vrne v Hollywood in si popravi ugled, čeprav to ne bo najbolj enostavno po živčnem zlomu, ki ga je doživel leta 2011. "Ponosen sem na svoje odločitve in spremembe, ki so me pripeljale do življenja, ki ga sedaj živim, in ne bo nikoli več postalo taka zmešnjava. Tisto je bila neka vesoljska verzija mene," je povedal.

Igralca so marca 2011, čeprav je bil najbolje plačan igralec tistega časa na televiziji, odpustili. V tem času je Sheen – ki je bil na tem, kar je sam imenoval 'epski napad na droge' – opravil več intervjujev, v katerih je skoval izraza zmagati in 'tigrova kri'. Desetletje pozneje je Sheen priznal, da obžaluje opazke, in dodal, da so bile rezultat zaužitih drog, zaradi katerih se je obnašal nemogoče. "Nisem bil trezen in moji možgani niso pravilno delovali," je leta 2021 povedal v intervjuju za Yahoo Entertainment.