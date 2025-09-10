Svetli način
Tuja scena

Charlie Sheen: Že osem let sem v celibatu

Los Angeles, 10. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Zvezdnik Charlie Sheen prevzema odgovornost za svojo burno preteklost. V novi knjigi spominov je igralec spregovoril o svojih življenjskih preizkušnjah, vključno z odvisnostjo od drog, virusom HIV in ogromnimi pripetljaji, ki so se mu zgodili med kariero. Danes, po osmih letih treznosti in celibata, 60-letnik odkrito priznava, da je hvaležen za vse dodatne priložnosti, ki jih je prejel v življenju.

Nova knjiga spominov Charlieja Sheena je polna šokantnih trenutkov, ki so se začeli že od rojstva. "Rodil sem se mrtev," je zapisal in dodal, da se je rodil zadavljen s popkovino in da so ga morali že kot novorojenčka oživljati. Kasneje v knjigi opiše, kako je pri 15 letih izgubil nedolžnost s prostitutko, ki jo je plačal s kreditno kartico njegovega očeta, igralca Martina Sheena.

Charlie Sheen
Charlie Sheen FOTO: Profimedia

V knjigi se je dotaknil tudi vseh svojih težav z mamili, ki so ga leta 1998 zaradi skoraj smrtonosnega odmerka pripeljale na prag smrti. Igralec, ki se je sedemkrat znašel v rehabilitacijskem centru, se je moral leta 2011 soočiti tudi z diagnozo okužbe z virusom HIV. 

Zdaj, po osmih letih treznosti in celibata, je zvezdnik ob jubilejnem 60. rojstnem dnevu, ki ga je praznoval prejšnji teden, izjemno hvaležen za vse dodatne priložnosti, ki jih je dobil v svojem življenju. 

Ob njegovem jubileju pa je izšel tudi dokumentarni film, v katerem so spregovorili njegovi najbližji. V njem njegov soigralec iz priljubljene serije Dva moža in pol Jon Cryer prizna, da ga je bilo strah sodelovati s Sheenom. "Del Sheenovega življenjskega cikla je bil vedno ta, da se je hudo zapletel, padel čisto na dno, nato pa se znova pobral in v svoje življenje prinesel veliko pozitivnega – a prav takrat se je spet izčrpal in si vse skupaj sam uničil," je dejal Cryer in dodal: "Jaz pa nisem želel biti del tega cikla ... Nisem tu, da bi ga poveličeval, niti da bi ga blatil, res pa sem upal, da se to ne bo končalo slabo."

Jon Cryer in Charlie Sheen v seriji Dva moža in pol
Jon Cryer in Charlie Sheen v seriji Dva moža in pol FOTO: Profimedia

Cryer je bil namreč priča Sheenovemu najbolj razvpitemu obdobju. Leta 2011 so morali snemanje humoristične serije prekiniti, da je Sheen lahko odšel na zdravljenje odvisnosti od drog. Ko je bil enkrat zunaj, je večkrat javno kritiziral CBS in ustvarjalca oddaje Chucka Lorreja, kar je privedlo do njegove odpustitve. Potem so bili tu še zloglasni intervjuji, ločitve od nekdanjih žena in slabi odnosi z njegovimi petimi otroci.

Denise Richards: Po ločitvi od Charlieja Sheena sem postala lastna senca

60-letnik prevzema odgovornost za vse, kar se mu je zgodilo. "Mislim, da je ena od vodilnih tem v knjigi ta, da gre v resnici za izbire. In tako je bilo vse, kar sem storil pred temi posledicami, rezultati, kakor koli jih želite imenovati, storjeno po izbiri," je dejal in dodal: "To je res zgodba o majhnem otroku, ki samo poskuša najti pot domov ... in upam, da se ljudje lahko s tem poistovetijo."

