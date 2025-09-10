Charlie Sheen: Že osem let sem v celibatu

Nova knjiga spominov Charlieja Sheena je polna šokantnih trenutkov, ki so se začeli že od rojstva. "Rodil sem se mrtev," je zapisal in dodal, da se je rodil zadavljen s popkovino in da so ga morali že kot novorojenčka oživljati. Kasneje v knjigi opiše, kako je pri 15 letih izgubil nedolžnost s prostitutko, ki jo je plačal s kreditno kartico njegovega očeta, igralca Martina Sheena .

V knjigi se je dotaknil tudi vseh svojih težav z mamili, ki so ga leta 1998 zaradi skoraj smrtonosnega odmerka pripeljale na prag smrti. Igralec, ki se je sedemkrat znašel v rehabilitacijskem centru, se je moral leta 2011 soočiti tudi z diagnozo okužbe z virusom HIV.

Zdaj, po osmih letih treznosti in celibata, je zvezdnik ob jubilejnem 60. rojstnem dnevu, ki ga je praznoval prejšnji teden, izjemno hvaležen za vse dodatne priložnosti, ki jih je dobil v svojem življenju.

Ob njegovem jubileju pa je izšel tudi dokumentarni film, v katerem so spregovorili njegovi najbližji. V njem njegov soigralec iz priljubljene serije Dva moža in pol Jon Cryer prizna, da ga je bilo strah sodelovati s Sheenom. "Del Sheenovega življenjskega cikla je bil vedno ta, da se je hudo zapletel, padel čisto na dno, nato pa se znova pobral in v svoje življenje prinesel veliko pozitivnega – a prav takrat se je spet izčrpal in si vse skupaj sam uničil," je dejal Cryer in dodal: "Jaz pa nisem želel biti del tega cikla ... Nisem tu, da bi ga poveličeval, niti da bi ga blatil, res pa sem upal, da se to ne bo končalo slabo."