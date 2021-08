Charlize Theron delila redek posnetek svojih dveh otrok

Slavna igralka Charlize Theron , ki jo lahko trenutno na velikih platnih pri nas vidimo v akcijski poslastici Hitri in drzni 9: Drzna saga (F9), je na Instagramu, kjer ima 6,5 milijona sledilcev, delila posnetek z dopusta, na katerem več kot očitno uživa v družbi svojih otrok, 9-letnega Jacksona in 5-letne August .

Ko je južnoafriška igralka Charlize Theron posvojila deklico August in sina Jacksona, si ni predstavljala, da bo v resnici vzgajala dve 'hčerki'. Pred dvema letoma je spregovorila, da vzgaja dve hčerki in ne sina in hčerko. Njen prvorojenec ji je v preteklosti zaupal, da se v resnici ne počuti kot deček, zato ga je začela oblačiti kot deklico, s čimer je v javnosti sprožila deljena mnenja, tudi kritiko in dvom o pravilnosti njene odločitve.

''Tudi jaz sem na začetku mislila, da je fantek! A pri treh letih me je pogledal(a) in mi dejal(a): Nisem deček!'' Igralka je s to izjavo priznala, da se je Jackson že kot triletnik počutil kot deklica in ga zato ni želela z ničemer omejevati.

Charlize je Jacksona posvojila leta 2012, August pa tri leta kasneje, leta 2015.

Charlize Theron pa ni edina zvezdnica s tovrstno izkušnjo: pred časom je v javnosti odmevala vest, da sta se tudi nekdanja zakonca Brad Pitt in Angelina Jolie znašla pred podobno dilemo, saj je njuna hčerka Shiloh Jolie Pitt jasno povedala, da ne želi biti deklica, temveč deček.