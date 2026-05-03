Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Charlize Theron: Hčerki ne bosta živeli na moj račun

Los Angeles, 03. 05. 2026 16.19 pred 54 minutami 1 min branja 3

Avtor:
E.M.
Charlize Theron

Oskarjevka Charlize Theron svoji hčerki vzgaja v duhu delovnih navad in finančne neodvisnosti. V nedavnem intervjuju je pojasnila, da si bosta morali dekleti svoje premoženje prislužiti sami in da jima lagodno življenje na račun slavne mame ne bo samoumevno.

Hollywoodska zvezdnica Charlize Theron je v nedavnem intervjuju dejala, da njeni hčerki Jackson in August ne bosta odraščali z občutkom privilegiranosti ali zvezdniške zaščite. Oskarjevka je poudarila, da želi hčerkama že zgodaj privzgojiti samostojnost in delovne navade.

Charlize Theron
Charlize Theron
FOTO: AP

Med drugim je dejala, da bo njun prvi avtomobil star in preprost, saj se morata najprej naučiti odgovornosti ter si boljše stvari pozneje prislužiti. "Najprej bosta vozili nekaj starega, ker bosta kot novi voznici gotovo naredili kakšno napako. Lepših stvari ne dobiš takoj – treba si jih je zaslužiti," je bila jasna.

Igralka je dodala, da finančna neodvisnost za njena otroka ni stvar izbire. Poudarila je, da si morata v prihodnosti sami služiti denar, saj ju ne namerava preživljati vse življenje. Na vprašanje, ali bosta imeli poletna dela, je brez oklevanja odgovorila pritrdilno. Kot primer jima pogosto pokaže zaposlene v kavarnah in izpostavi pomen prijaznosti ter discipline pri delu.

Zvezdnica, ki je hčerki posvojila v letih 2012 in 2015, je že večkrat odkrito spregovorila o materinstvu in vzgoji kot samohranilka. Svojo odločitev je označila kot premišljeno in eno najboljših v življenju.

Charlize Theron družina otroci vzgoja

Stroga pravila Met Gale: zvezdniki jih radi kršijo

24ur.com Jane Fonda priznala: Šele sedaj se učim biti mama
24ur.com Angelina Jolie o zasebnosti otrok: Upam, da jo bodo imeli vsaj kot odrasli
24ur.com Drew Barrymore hčerkama še ne pusti v Hollywood
Zadovoljna.si Danes ji očitajo, da je uspešna zgolj zaradi slavne mame
Bibaleze.si Katarina Benček: 'Z ženskami, ki imajo hčerke, ne delam več'
24ur.com Priyanka Chopra odločna: Zaradi hčerke bi se odrekla karieri
Bibaleze.si Slavne zvezdnice o tem, zakaj nimajo otrok
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
03. 05. 2026 16.54
Konec koncev ena resnična zvezda med slavnimi materami.
Odgovori
+0
1 1
03. 05. 2026 16.33
samo kaki sekti ne prepisat premoženja pa bo
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Imate doma trmastega bikca?
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
zadovoljna
Portal
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Njen kolagen je navdušil Slovenke
Njen kolagen je navdušil Slovenke
vizita
Portal
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
moskisvet
Portal
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
okusno
Portal
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
voyo
Portal
Naključni morilec
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692