Charlize Theron: Hčerki ne bosta živeli na moj račun

Hollywoodska zvezdnica Charlize Theron je v nedavnem intervjuju dejala, da njeni hčerki Jackson in August ne bosta odraščali z občutkom privilegiranosti ali zvezdniške zaščite. Oskarjevka je poudarila, da želi hčerkama že zgodaj privzgojiti samostojnost in delovne navade.

Med drugim je dejala, da bo njun prvi avtomobil star in preprost, saj se morata najprej naučiti odgovornosti ter si boljše stvari pozneje prislužiti. "Najprej bosta vozili nekaj starega, ker bosta kot novi voznici gotovo naredili kakšno napako. Lepših stvari ne dobiš takoj – treba si jih je zaslužiti," je bila jasna.

Igralka je dodala, da finančna neodvisnost za njena otroka ni stvar izbire. Poudarila je, da si morata v prihodnosti sami služiti denar, saj ju ne namerava preživljati vse življenje. Na vprašanje, ali bosta imeli poletna dela, je brez oklevanja odgovorila pritrdilno. Kot primer jima pogosto pokaže zaposlene v kavarnah in izpostavi pomen prijaznosti ter discipline pri delu.

Zvezdnica, ki je hčerki posvojila v letih 2012 in 2015, je že večkrat odkrito spregovorila o materinstvu in vzgoji kot samohranilka. Svojo odločitev je označila kot premišljeno in eno najboljših v življenju.