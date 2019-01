Charlize Theron in Angelina Jolie: sovražnici iz preteklosti?

55-letni igralec Brad Pitt je bil nedolgo nazaj v zakonu s slavno igralko, 43-letno Angelino Jolie, leta 2016 pa je bila javnost seznanjena z novico, da se je njun zakon približal koncu: istega leta je namreč Joliejeva vložila zahtevek za ločitev.

Poročali smo že o njunem razhodu, bitki o skrbništvu nad njunimi otroci ter govoricah, da sta tako Brad kot Angelina našla srečo v objemu novih partnerjev. Prav slednje je bilo tako pri enem kot drugem zavito v tančico skrivnosti in če smo 55-letnika še nedolgo nazaj povezovali z Neri Oxman, arhitektko in profesorico iz Bostona, je zdaj vse to, kot kaže, že stvar preteklosti. Tuji mediji namreč poročajo, da je na obzorju nova ljubezen, Pitt pa naj bi se tokrat zagledal v kolegico iz igralskih voda, 43-letno Charlize Theron.

Slavni igralec svojega osebnega življenja načeloma ne izpostavlja javno – namiguje pa se, da naj bi ga s Charlize seznanil prav njen nekdanji partner, 58-letni igralec Sean Penn. Iskrica naj bi preskočila na predvajanju filma Roma, kjer so bili prisotni vsi trije omenjeni akterji, neimenovani viri pa so zatrdili, da je bila med Bradom in Charlize opazna kemija, ki je bila pospremljena z dotiki in daljšimi pogledi.