Charlize Theron iskreno o 26-letnem ljubimcu: Bilo je neverjetno!

Čeprav več podrobnosti o 26-letnem ljubimcu ni želela razkriti, pa je dejala, da morajo ženske v postelji na prvo mesto postaviti lastne užitke. "Ženske, ki delujejo samozavestne, odprte, in tiste, ki se ne postavijo zase, želijo zadovoljiti moške. To sem ugotovila iz lastnih izkušenj in iz pogovorov z drugimi ženskami. Ali ni to čudno? Me bi morale biti tiste, ki doživimo orgazem! Zato je moj nasvet ta, da ne počnite več tega. To je pomembno iz dveh razlogov, in sicer zato, ker se boste same imele lepo in tudi moškim bo to všeč," je povedala in nato dodala: "Vaja pomaga. Morate vaditi in boste tudi same to ugotovile. Na varen način, prosim."