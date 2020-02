Charlize Theron nadaljuje tradicijo ikoničnih selfijev na podelitvi oskarjev

Tradicija selfijev na podelitvi oskarjev se nadaljuje. Leta 2015 je navdušila gostiteljica Ellen DeGeneres , ki je bila pobudnica za rekordni selfi z zvezdniki. Na fotografiji so se tedaj zbrali Jennifer Lawrence , Julia Roberts , Kevin Spacey , Brad Pitt , Angelina Jolie , Lupita Nyong'o , Bradley Cooper , Jared Leto , Channing Tatum , Meryl Streep in Ellen. Ikonična fotografija je postala viralna.

Na letošnjih oskarjih pa je 'nagrado za epski selfi' prejela Charlize Theron skupaj s Tomom Hanksom, Salmo Hayek, svojo mamo Gerdo Maritz, Rito Wilson, Regino King in Ramijem Malekom. Theronova, ki je bila nominirana za najboljšo glavno vlogo, saj je očarala v vlogi Megyn Kelly v filmu One so bombe (Bombshell), je skupno fotografijo delila na Instagramu in v opis dodala: "Dobra družba."