Charlize Theron o najslabšem zmenku: Želel je, da poljubljam njegov nos

"Pri svojih 20 letih sem šla na zmenek s fantom, ki je bil resnično čeden. Res mi je bil všeč. Povabil me je na večerjo in z veseljem sem se odzvala. Bilo je čudovito. Nato me je odpeljal domov in nakazala sem mu, da sem pripravljena na prvi poljub. Zveni kot lep zmenek, kajne?" je zvezdnica namignila občinstvu, a nadaljevanje je presenetilo tudi voditelja Jimmyja Kimmela.

"Ustavil je pred mojo hišo in začela sva se poljubljati. In nato me je potegnil k sebi in zašepetal, naj se poljubljam z njegovim nosom,"je zaključila in se nasmejala do solz. Zatrdila je, da se je to resnično zgodilo in priznala, da ne pozna nikogar, ki bi imel podobne želje.

Jimmy je želel, da mu Charlize pojasni, ali je to res naredila. "Res si je želel, da to naredim. Jaz pa sem se začela smejati. Nisem želela vsega pokvariti, zato sem mu dala majhen poljubček na nos. On pa je rekel, da to ni dovolj, da ga moram resnično poljubljati," je dejala igralka, ki je bila za svojo vlogo v filmu Bombshell nominirana za oskarja.