Charlize Theron razložila, zakaj sina vzgaja kot deklico

Igralka Charlize Theron je pred leti posvojila dva otroka: deklico August in sina Jacksona. Sina je že pred časom začela oblačiti v dekliška oblačila, nedavno pa je priznala, da ga res vzgaja kot deklico in da ima v resnici dve prelepi hčerki.

Ko je južnoafriška igralka Charlize Theron posvojila dekico August in sina Jacksona, si ni predstavljala, da bo v resnici vzgajala dve 'hčerki'. Potem, ko ji je sin pred časom povedal, da se v resnici ne počuti kot deček, ga je začela oblačiti kot deklico, s čimer je v javnosti sprožila deljena mnenja, pospremljena s kritiko in dvomom v pravilnost njene odločitve.

Sedemletni Jackson je Theronovi pri treh letih zaupal, da se ne počuti kot deček FOTO: Profimedia

Govorice o tem, da Theronova sina vzgaja kot deklico, so zaokrožile že pred časom – ko so v javnost pricurljale prve fotografije, na katerih je bil Jackson v dekliških oblačilih. 43-letno igralko so pred kratkim odkrito vprašali, zakaj se je odločila za takšno potezo, Theronova pa je presenetila z odkritim odgovorom: ''Ja, tudi jaz sem na začetku mislila, da je fantek! Dokler me ni pri treh letih pogledal(a) in mi dejal(a): Nisem deček!'' Igralka je s to izjavo priznala, da se je Jackson že kot triletnik počutil kot deklica in ga zato ni želela z ničemer omejevati. Ne le, da ga vzgaja kot dekle, pravi, da Jackson v resnici tudi je dekle – ravno tako kot njegova triletna sestra August.

Charlize Theron je navdih črpala pri svoji mami: svojih otrok pa danes ne želi pri ničemer omejevati FOTO: Profimedia

Charlizino otroštvo je bilo vse prej kot enostavno: odraščala je v družini, kjer je bilo prisotno nasilje – ko je bila stara 15 let, je njena mama v samoobrambi ubila njenega očeta. Kasneje je prav od mame prejela nasvet, naj vedno živi iskreno in v skladu z lastnimi prepričanji: tako, da bo lahko v starosti pogledala nazaj in ne bo ničesar obžalovala. Prav zato je zavestno sprejela odločitev, da svojih otrok ne bo pri ničemer omejevala: ''Rodili sta se takšni in njuna naloga je, da v tem svetu najdeta svoje mesto, da ugotovita kaj želita postati ... To ni stvar, o kateri imam jaz pravico odločati. Moja starševska naloga je, da ju zaščitim, ljubim in podpiram ter jima omogočim vse kar potrebujeta, da lahko postaneta to, kar si želita.''

Theronova je dejala, da želi svojima otrokoma pomagati po najboljših močeh, da postaneta tisto, kar si v resnici želita biti FOTO: Profimedia

Priznala je, da je bila njena mama tudi njena vzornica in da jo je že kot otrok občudovala, predvsem zato, ker nikoli ni klonila pod težo težav in pritiskov, ki so se po očetovi smrti zgrnili na družino. V nekaj letih je odplačala velik finančni dolg, zbujala se je pred sončnim vzhodom, da je lahko pomolzla krave, popoldan pa je hodila na službene sestanke. Theronova je povedala, da je takrat ob pogledu na svojo mamo večkrat pomislila: ''Wau, tudi jaz bi bila rada takšna!'' Charlize Theron pa ni edina zvezdnica, ki se je soočila s tovrstno problematiko: pred časom je v javnosti odmevala vest, da sta se tudi nekdanja zakonca Brad Pitt in Angelina Jolie znašla pred podobno dilemo, saj je njuna hčerka Shiloh Jolie Pittpovedala, da ne želi biti deklica, temveč deček.