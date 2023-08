Charlize Theron pojasnila, zakaj se njen videz spreminja: Staram se.

Oskarjevka Charlize Theron je v intervjuju za lepotno revijo Allure spregovorila o naravnem staranju ter se odzvala na kritike, ki ji očitajo ponesrečene lepotne posege. "Moj obraz se spreminja in rada imam dejstvo, da se spreminja in stara," je pojasnila.

"Ljudje se sprašujejo, kaj sem naredila s svojim obrazom. Kako to mislite? Staram se," je dejala zvezdnica, ki velja za eno najlepših žensk v Hollywoodu. "To ne pomeni, da sem imela ponesrečene lepotne posege. Spremembe se pač zgodijo." Charlize Theron je že skoraj 20 let obraz Diorjeve dišave in pravi, da rada vidi, kako je bila videti v različnih obdobjih svojega življenja.

Poudarila je, da prezira, kako družba obravnava staranje žensk v primerjavi s staranjem moških. "Vedno sem imela težave s tem, da se moški starajo kot dobro vino, medtem ko ženske venijo kot cvetje. Preziram ta koncept in proti njemu se želim boriti, a hkrati menim, da se ženske želijo starati na način, ki jim najbolj ustreza. Bolj bi morali biti empatični do tega. To, da svoje staranje vidim na velikih plakatih, je precej smešno."

Igralka je že leta 2012 spregovorila o lepotnih posegih, ko je v intervjuju za revijo Interview Magazine povedala, da ni povsem proti popravkom. Takrat je bila Charlize v svojih srednjih tridesetih in je povedala, da si ne more predstavljati posegov pri svojih letih, vendar je priznala, da bi si morda premislila v svojih šestdesetih. "V tej industriji je težko, ker mislim, da je zelo pomembno, kako si videti, in nisem dovolj pogumna, da bi pustila, da se zgodi kar koli."