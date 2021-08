Charlize Theron praznovala 46. rojstni dan s tematsko zabavo v stilu 80

Znana igralka Charlize Theron ni nikoli doživela pomembne zabave v naših življenjih – maturantskega plesa, zato so se njeni prijatelji odločili, da ji to omogočijo za njen 46. rojstni dan. Pripravili so ji sanjsko 'maturantsko zabavo', na kateri so bili vsi gostje oblečeni po modi iz 80. let prejšnjega stoletja, tema zabave pa je imela nekoliko temnejšo noto: skrivnostni umor, a kljub temu se je očitno zvezdnica v ožjem krogu prijateljev zelo zabavala.

Charlize Theron je svoj 46. rojstni dan praznovala s stilom. S svojimi 6,6 milijona oboževalci je na Instagramu delila fotografije s svoje zasebne zabave, ki se je odvijala na prestižni jahti. To pa ni bila navadna rojstnodnevna zabava, saj je bila tematsko naravnana – Charlize so prijatelji priredili zabavo v stilu maturantskega plesa iz 80. let prejšnjega stoletja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Igralka je na družbenem omrežju objavila dve fotografiji, na prvi pozira v s kozarcem vina, oblečena skladno s temo zabave, na drugi pa pozira skupaj z gosti, pri čemer so vsi oblečeni v različne kostume živih barv, primerni modi takratnega stoletja. "Nikoli nisem odšla na maturantski ples, ampak to leto so se moji prijatelji za moj rojstni dan odločili, da to spremenijo. Te ljudi imam raje, kot lahko opišem z besedami. Samo oni so vedeli, da je zabava v stilu skrivnostnega umora na maturantskem plesu iz 80. let dejansko moj sanjski rojstni dan. Kakšna družina, kakšna noč," je zapisala pod fotografijama, na koncu pa dodala emotikon vijoličnega srca.

icon-expand Charlize Theron so prijatelji priredili zabavo, ki si jo je vedno želela. FOTO: Instagram