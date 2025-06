Charlize Theron razočarana nad moškimi: Vsi so direktorji ničesar.

Igralka Charlize Theron , ki velja za eno največjih lepotic Hollywooda, je med gostovanjem v pogovorni oddaji Watch What Happens Live voditelju Andyju Cohenu zaupala, da je obupala nad zmenki. Potrdila je, da je uporabnica aplikacije za zmenkarije Raya, a da na njej ni več aktivna.

"Nič ne počnem na njej. Prijateljica mi je ustvarila profil in šla sem na dva zmenka. Vsak moški ima na aplikaciji fotografijo s festivala Burning Man in vsi so direktorji ničesar. Radi imajo fitnes ali pa so kreativni vodje ničesar. Nato jih spoznaš in niso nič od naštetega. To mi ni všeč," je iskreno povedala 49-letna mama dveh otrok.

Igralka je v oddaji gostovala v sklopu promocije izida filma Old Guard 2, v katerem med drugim igra tudi zvezdnica Uma Thurman. Charlize je za potrebe vloge svoje dolge svetle lase zamenjala za kratko temno pričesko, nad katero njeni dve hčerki nista bili preveč navdušeni. V pogovorni oddaji Late Night je voditelju Sethu Meyersu zaupala, da je ena od njiju ob pogledu na mamine kratke in temne lase celo planila v jok. "Dejansko sem se morala z njo vsesti in ji povedati, da smo lahko vsi takšni, kot želimo biti in da mamica trenutno želi imeti kratke lase," je povzela zabavno anekdoto.