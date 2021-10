Charlize Theron se pri vzgoji hčera zanaša na pomoč temnopoltih žensk

Charlize Theron si ne dela utvar v času, ko so težnje po enakopravnosti temnopoltih ljudi znova v ospredju ameriške in svetovne družbe. Ker je sama svetle polti, se ni soočala s težavami, ki jih imajo temnopolti, manjka pa ji tudi nekaj praktičnega znanja, kot je recimo spletanje njunih las. Prav iz tega razloga je zvezdnica poiskala pomoč pri temnopoltih ženskah.

"Hvaležna sem temnopoltim ženskam v mojem življenju, ki jih lahko kadar koli pokličem in prosim za pomoč ali nasvet. Takrat mi rečejo, da moram prenehati s početjem nečesa, kot na primer, da se njuni otroški lasje lomijo in jih moram drugače urejati. Usmerijo me na pravo pot in prav zaradi njih čutim zadostno samozavest, da ju lahko vzgajam," je dejala 46-letna igralka.

Theronova pa ni edina ženska v Hollywoodu, ki pri vzgoji svojih otrok, ki niso enake polti kot one, išče pomoč. Kristen Davis, ki je najbolj znana po svoji vlogi v seriji Seks v mestu, je prav tako mati dveh temnopoltih otrok. Davisova se je pred kratkim pridružila Jadi Pinkett Smith, s katero sta debatirali o tem, kako išče podporo in pomoč pri temnopolti skupnosti, ko ne razume izkušenj temnopoltih.