Tuja scena

Charlize Theron spregovorila o noči, ko je mama ustrelila očeta

New York, 21. 04. 2026 06.00

K.Z.
Charlize Theron

Igralka Charlize Theron je v nedavnem intervjuju za New York Times spregovorila o tragičnem dogodku, ki je za vedno zaznamoval njeno življenje. Zvezdnica je bila leta 1991 priča, ko je njena mati v samoobrambi ustrelila njenega očeta, v intervjuju pa je znova opozorila na nasilje nad ženskami.

Charlize Theron, ki je odraščala v Južnoafriški republiki, je znova spregovorila o očetovi nasilni smrti, ki je za vedno zaznamovala njeno življenje. Zvezdnica je bila leta 1991, ko je bila stara 15 let, priča, ko je mama v samoobrambi ubila očeta in strica, v intervjuju za New York Times pa je ponovno opozorila na nasilje nad ženskami, ki je še danes zelo pogosto.

FOTO: Profimedia

Z oskarjem nagrajena igralka je podrobno opisala dogajanje tiste noči in ob tem poudarila, da je bila dolgo časa prepričana, da sta z mamo edini osebi, ki sta doživeli tako grozljivo izkušnjo. "O teh stvareh bi se moralo več govoriti, saj se tako ljudje, ki doživijo kaj takšnega, počutijo manj sami," je dejala igralka in dodala: "Dolgo časa nisem poznala podobne zgodbe. Ko se je to zgodilo nama, sem bila prepričana, da sva edini. Sedaj na to ne gledam več enako."

50-letna zvezdnica filma Pošast je razkrila, da sta se tistega večera z mamo Gerdo Jacobo Aletto Maritz vrnili iz kina in pred vrnitvijo domov obiskali še strica. Tam je pred pozdravom stekla v kopalnico, saj jo je zelo tiščalo na stranišče, s tem pa je zelo užalila očeta Charlesa. "Tiščalo me je na stranišče, zato sem stekla v hišo, ker se prej nisem ustavila in pozdravila, pa se mu je moje obnašanje zdelo nesramno. V Južnoafriški republiki je spoštovanje do starejših zelo pomembna stvar, on pa je zaradi tega znorel," se je spominjala igralka, ki je nato mamo prosila, naj ji pomaga izogniti se srečanju z besnim očetom.

"Vedela sem, da je jezen name, zato sem mamo prosila, naj mu, ko bo prišel domov, reče, da sem že zaspala. Odšla sem v svojo sobo, ugasnila luči in bilo me je strah. Moje okno je imelo pogled na dvorišče, zato sem vedela, kako besno je pridrvel domov," je nadaljevala zvezdnica ter dodala, da je čutila, da se bo zgodilo nekaj slabega.

Oče je nato jezno privihral v hišo, kričal in jima z materjo jasno nakazal, da ju namerava ubiti, je v intervjuju pripovedovala igralka. Spomnila se je, da je mama odhitela do sefa, kjer je hranila puško, nato pa se skrila v hčerino sobo. "Upirali sva se ob vrata, saj niso imela ključa. On je stal na drugi strani in kričal, da naju bo ubil," je pripovedovala Charlize.

Oče je nato odšel po puško, mama pa je odprla vrata, ko je njegov brat, ki je prišel z očetom, še stal pred njimi. "Stric je stekel na hodnik, ona pa je ustrelila za njim in ga zadela v roko. Teh stvari se ne da razložiti. Mama je stekla za očetom, ki je takrat že odpiral sef, in ga ustrelila," je povedala Charlize in dodala: "Zjutraj me je poslala v šolo, kot da se ni nič zgodilo. Rekla mi je, da morava živeti naprej."

Pojasnila je, da je to bil materin način soočanja z realnostjo in menila je, da je najbolje pozabiti na travmatično izkušnjo. "Takrat pri nas ni bilo terapevtov in prepričana je bila, da je najbolje pozabiti in živeti naprej," je dejala. Sodišče je razsodilo, da je Gerda moža ubila v samoobrambi.

Zvezdnica je o travmi, ki jo je doživela ob očetovi smrti, spregovorila že večkrat, vedno znova pa poudarja tudi, kako pomembna tema je nasilje nad ženskami. "Nasilje nad ženskami je v Južnoafriški republiki in tudi drugod po svetu še vedno zelo prisotno. Težko se je tega ne zavedati in biti ženska," je leta 2023 dejala za revijo Town Country in dodala, da je ni sram govoriti o tem, saj gre za pomembno tematiko in se tako ženske počutijo manj same.

Razlagalnik

Samoobramba je pravno opravičilo, ki posamezniku omogoča uporabo sile za zaščito lastnega življenja ali življenja drugih pred neposredno in protipravno grožnjo. V kontekstu družinskega nasilja sodišča pogosto ocenjujejo, ali je bila žrtev v trenutku dejanja v razumni nevarnosti za svoje življenje ali telesno integriteto. Pri presoji se upoštevajo okoliščine, kot so zgodovina nasilja, prisotnost orožja in možnost umika, da se ugotovi, ali je bila uporaba smrtonosne sile nujna in sorazmerna z grožnjo.

Otroci, ki so priče nasilju v družini, doživljajo kompleksno travmo, ki lahko vpliva na njihov čustveni, kognitivni in socialni razvoj. Takšna izkušnja lahko vodi do posttravmatske stresne motnje (PTSM), težav z zaupanjem, tesnobe in depresije. Psihologi poudarjajo, da potlačitev spominov, ki je pogost obrambni mehanizem v takšnih situacijah, dolgoročno pogosto otežuje predelavo travme, zato sta strokovna pomoč in odprt pogovor ključna za okrevanje in razumevanje lastnih čustvenih odzivov v odrasli dobi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
