Charlize Theron: Taylor Swift, hvala za najboljši rojstni dan doslej

Igralka Charlize Theron je na svojem Instagram profilu delila, da se je s hčerkama, 7-letno August in 11-letno Jackson, udeležila koncerta na turneji pevke Taylor Swift in tako proslavila svoj 48. rojstni dan. Oboževalci so pod objavo pohvalili njene starševske prijeme, za njen rojstni dan pa so ji čestitali tudi drugi zvezdniki.

Igralka Charlize Theron je na Instagramu povedala, da se je s svojima hčerkama, 7-letno August in 11-letno Jackson udeležile koncerta Taylor Swift na turneji Eras Tour, kjer je praznovala svoj rojstni dan. Mama dveh otrok je delila posnetek z dogodka ter pod njim zapisala: "Hvala za najboljši rojstni dan doslej, Taylor Swift! Imeli smo se tako zelo super." Posnetek prikazuje nasmejano zvezdnico in njuni hčerki, medtem ko plešejo ob Taylorini izvedbi skladbe Shake It Off. August in Jackson sta bili oblečeni v bež majico Taylor Swift The Eras Tour in sprano modro jopico Taylor Swift The Eras Tour. Charlize se je ujemala s hčerkinima ležernima stiloma oblačenja tako, da je nosila preveliko belo majico, blazer, kavbojke in rjav klobuk.

Igralka je pod objavo prejela številne komentarje ter pohvale za svoj starševski slog. Eden od njenih 7,5 milijona sledilcev na Instagramu je zapisal: "Super, da si vzela svoji deklici! Vsekakor kul mama." Drugi je komentiral: "Tako sem vesel, da si imela tako dober rojstni dan, zaslužiš si vso srečo in ljubezen." Pod objavo pa so se znašli tudi komentarji drugih zvezdnikov."To je super ..." je zapisal Piers Morgan. "Bilo je neverjetno! In ja! Vse najboljše!" je dodala Michelle Monaghan.

Cherlize in njeni hčerki so imele tesen odnos skozi njeno kariero v Hollywoodu. Leta 2020 je za revijo People povedala: "Včasih bom rekla: 'Mami potrebuje samo trenutek. Ali si lahko vzamem trenutek?' Potem bo moja mala rekla: 'Ali imaš pavzo?' In rekla bom: 'Da, mama ima pavzo. Potrebujem sekundo, da razmislim o sebi.'"

icon-expand Charlize Theron se je s svojima hčerkama, August in Jackson, udeležila koncerta Taylor Swift in proslavila svoj rojstni dan. FOTO: Profimedia