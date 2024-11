Charlize Theron v novem filmu Apex v vlogi alpinistke

Charlize Theron čaka nov igralski izziv v karieri. V novem trilerju Apex bo ob boku Tarona Egertona, ki bo stopil v čevlje psihopata, zaigrala alpinistko. Scenarij je prispeval Jeremy Robbins, film pa so označili za poseben projekt, še preden so angažirali igralko in režiserja Baltasarja Kormakurja, znanega po filmih, kot so Everest, The Color of the Horizon in Beast – Hunters Without Mercy.