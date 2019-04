Charlize Theron z dekoltejem skoraj do popka

Charlize Theron se je udeležila slavnostne londonske premiere filma Zapelji me, če me moreš, v katerem tudi igra glavno vlogo. Temnolaska je za to priložnost izbrala precej drzni dekolte in tako privabljala poglede.

Charlize Theron in Seth Rogen na slavnostni premieri filma Long shot. FOTO: AP

V Londonu je potekala svečana premiera filma Zapelji me, če me moreš (Long Shot), na katero sta prišla seveda glavni zvezdi filma Charlize Theronin Seth Rogen 43-letna Charlize se je po rdeči preprogi sprehodila v razkošnem živo rožnatem modnem krilu, največ pogled pa je bila deležna zaradi drznega dekolteja, ki je privabil kar nekaj pogledov. Lase je imela tokrat polizane in spete, glede mejkapa je posegla po naravnih odtenkih, pika na i njenemu elegantnemu videzu pa je bila rdeča šminka.

Vam je všeč njen videz? FOTO: AP

Pred meseci so se pojavila ugibanja, da sta se Charlize Theron in Brad Pitt zaljubila. Skupaj naj bi ju spravil kar Charlizin bivši, igralec Sean Penn. Zvezdnica je pojasnila, da iz te moke ne bo kruha. Trenutno se največ posveča svojima otrokoma, triletni hčerkiAugust in sedem let staremu sinu Jacksonu. ''Trenutno ne razmišljam o zmenkih. Samska sem in moje življenje trenutno zapolnjujejo otroci in kariera,'' je povedala za avstralsko revijo Sunday Life.

Zvezdnica je stavila na zelo drzen in globok dekolte. FOTO: Profimedia

V filmu Zapelji me, če me morešSeth igra Freda Flarskyja, brezposelnega novinarja, ki se odloči, da bo osvojil Charlotte Field, njegovo simpatijo iz otroštva. V njene čevlje pa je seveda stopila Charlize Theron. Fred sicer Charlotte navduši s humorjem in mladostniškim idealizmom, a žal lahko njegova brezskrbnost uniči njeno politično kariero, ki pa je tik pred pomembno prelomnico. Več utrinkov s premiere v priloženi fotogaleriji.