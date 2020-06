Charlize Theron zanikala, da bi bila kadar koli zaročena s Seanom Pennom

Zvezdnica, ki velja zelo zadržano glede podajanja informacij o svoji zasebnosti, je v intervjuju spregovorila o pretekli ljubezni. Javnost je leta 2014 navdušeno sprejela govorice o ljubezenski zvezi med Charlize Theron in igralskim kolegom Seanom Pennom. Njuno razmerje se je izkazalo za resnično, zaroke pa po besedah oskarjevke nikoli ni bilo.

Igralka je v teh dneh zanikala, da jo je legendarni igralec kadarkoli zaročil. V pogovorni oddaji je voditelju Howardu Sternu priznala: ''Ne, s Seanom Pennomse nisem 'skoraj poročila'''. Dodala je, da sta bila v zvezi in da je to tudi vse, kar se tiče njunega odnosa. Igralca sta bila par le malo časa, razšla sta se v letu 2015. ''Ja, to je zagotovo bila zveza. Bila sva zvesta drug drugemu, ampak najin odnos je bil živ le kakšno leto. Nikoli se nisva preselila skupaj. Nikoli se nisem imela namena z njim poročiti. Ni bilo tako, kot ste si predstavljali,''je bila odkrita Charlize. To je bilo tudi prvič, da se je Theronova sploh odločila spregovoriti o špekulacijah glede njune potencialne poroke.

icon-expand Charlize Theron in Sean Penn sta se razšla po letu dni, odločitev je bila obojestranska. FOTO: Profimedia

Leta 2015 je ena od ameriških revij poročala, da je Theronova s Pennom zgodbo zaključila tako, da se je na njegova sporočila in klice enostavno prenehala javljati. Zato se je posledično pojavila v članku New York Timesa, v katerem so razglabljali o konceptu imenovanem'ghosting', pojavu, v katerem oseba iz korespondence enostavno izgine brez pojasnila.

icon-expand Charlize in Sean se nikoli nista zaročila, bila pa sta v resni zvezi. FOTO: Profimedia