Charlize Theron: Zaradi vlog se ne bom več zredila

V intervjuju za Allure je Charlize Theron spregovorila o tem, kako je sprememba njenega fizičnega videza v nekaterih filmih pustila dolgotrajne posledice na njenem telesu. Ko so bile težave prevelike, se je obrnila na pomoč k zdravniku in mu priznala: "Mislim, da umiram, ker ne morem izgubiti teže." Odločila se je, da ne bo več žrtvovala svojega telesa in dobrega počutja za vloge.

Charlize Theron je nedavno v intervjuju za ameriške medije priznala, kako se je spopadala s svojo telesno težo po tem, ko se je morala za filmsko vlogo zrediti. "Nikoli, nikoli več ne bom snemala filma in rekla: Ja, zredila se bom za 40 kilogramov. Tega ne bom nikoli več naredila, ker po tem kilogramov ne morem izgubiti. Ko sem bila stara 27 let, sem snemala film Monster in čez noč sem izgubila 30 kilogramov. Izpustila sem tri obroke in vrnila sem se na normalno težo," je dejala.

icon-expand Charlize Theron je spregovorila o tem, kako je sprememba njenega fizičnega videza v nekaterih filmih pustila dolgotrajne posledice na njenem telesu. FOTO: Profimedia

Več kot 20 let pozneje igralka pravi, da temu ni več tako. Ko je leta 2018 posnela film Tully, je opazila razliko v dodajanju kilogramov v svojih 20. letih v primerjavi z dodajanjem kilogramov v 40. Vloga v filmu je od nje zahtevala, da pridobi skoraj 50 kilogramov, saj je igrala mamo s poporodno depresijo. Charlize je potrebovala več kot eno leto, da se je vrnila na svojo težo. V nekem trenutku se je celo obrnila k zdravniku, da bi ugotovil, zakaj ne more izgubiti kilogramov. "Mislim, da umiram, ker ne morem izgubiti te teže," se je spominjala, da je povedala svojemu zdravniku. Vendar ji je zdravnik rekel, da je vse v redu in da je nezmožnost izgube odvečne teže preprosto neizogiben stranski učinek staranja. "Rekel je: Stara si več kot 40. Pomiri se. Tvoj metabolizem ni tak, kot je bil," je povedala o odgovoru svojega zdravnika. 48-letnica je priznala: "Tega nihče noče slišati."

icon-expand Charlize Theron spregovorila o tem, kako težko ji je bilo shujšati po filmu Tully. FOTO: Profimedia

"Stvar, ki me resnično razjezi, je, da zdaj snemam akcijske filme in če se poškodujem, potrebujem veliko dlje, da ozdravim, kot sem v svojih 20.," je povedala zvezdnica. Medtem ko je govorila o tej temi, je opozorila, da če bi se morala odločiti, bi raje imela svoje telo izpred 20 let kot takratne obrazne poteze."Bolj kot svojega obraza si želim, da bi imela svoje 25-letno telo, ki bi ga lahko vrgla ob steno in ga ne bi niti poškodovala. Zdaj, če tri dni ne telovadim in se vrnem v telovadnico, ne morem hoditi," je nadaljevala.

Želela si je tudi, da bi videla svet skozi enaka rožnata očala kot njeni hčerki, in trdila, da nimata pojma o tem, kakšna je starost. Zvezdnica je dodala: "Vidita nekoga, ki jima je všeč, in si mislita, da je lepa, v resnici pa ne vesta, koliko je stara. Tako super je. Obožujem to. Želim si, da bi to ohranili."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke