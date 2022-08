Charlotte z Williamom in Kate navijala na plavalnem tekmovanju

Kate Middleton, princ William in njuna hči Charlotte so se nedavno udeležili tekmovanja v plavanju, ki je potekalo v sklopu iger Commonwealtha, znanih tudi kot Prijateljske igre. Družina je skupaj navijala na tribuni v Birminghamu, tam pa sta bila s svojima otrokoma tudi princ Edward, najmlajši sin kraljice Elizabete II., in njegova žena Sophie.