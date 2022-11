Chef Salt Bae izstavil enormni račun: Kakovost ni nikoli predraga

Turški kuharski mojster, ki je najbolj znan po svojih zrezkih z zlatimi lističi in menijem s prestižnimi sestavinami, je razburil javnost. Chef, ki je znan pod imenom Salt Bae, je v svoji restavraciji v Abu Dabiju stranki izstavil račun z rekordnim zneskom, njegovo fotografijo pa objavil na družbenem omrežju. Čeprav se to ni zgodilo prvič, je njegove sledilce razburilo predvsem dejstvo, da se to dogaja v času gospodarske krize.

Leta 2017 je turški kuharski mojster, ki je znan pod vzdevkom Salt Bae, postal znan predvsem zaradi svojega dejanja, ko se je posipal s soljo, tokrat pa je svoje sledilce na družbenem omrežju Instagram razjezil z objavo računa, ki ga je izstavil v eni izmed svojih luksuznih restavracij, cena pa je znašala 162.536 evrov. icon-expand Salt Bae FOTO: Instagram Skupina, ki je znesek plačala, je zapravljala predvsem za prestižna vina, katerih cena je skupno znašala 130.000 evrov, cena enega samega steaka je bila 1.156 evrov, njegove sledilce pa je zmotilo predvsem to, da v času krize, ki je zajela svet, mnogi pa se borijo z lakoto, razkazuje bogastvo in prestiž, ki si ga le redki lahko privoščijo. Kljub temu da je Salt Bae znan po svojih kontroverznostih, pa so mnogi mnenja, da je tokrat prekoračil mejo. Hrano in pijačo, ki je bila navedena na računu, naj bi si razdelilo 14 ljudi, vsak pa je za svoj obrok plačal približno 11.500 evrov. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke A se chef, ki ima na Instagramu 49 milijonov sledilcev, s kritiko očitno ne strinja, saj je, kot je pripisal ob računu, mnenja, da kakovost ni nikoli predraga. Kaj pa pravijo njegovi oboževalci? "Ko sem videl ta račun in pomislil na svoje paciente, ki si ne morejo privoščiti transplantacije jeter, sem postal žalosten," je zapisal eden, spet drugi meni, da bi ta denar lahko zapravili za to, da bi nahranili na tisoče lačnih otrok. "Bil sem njegov velik oboževalec, a ko sem videl ta račun, sem bil res razočaran. Ljudje vsakodnevno umirajo, ker si ne morejo privoščiti osnovnih živil. Tako ponosen si na svoj račun, medtem ko se država, iz katere prihajaš, utaplja v žalosti. Res sem razočaran," je na razmere v Turčiji spomnil nekdo tretji. PREBERI ŠE Venezuelci stradajo, Maduro pa se masti v dragi turški restavraciji Turško združenje za pravice potrošnikov je marca objavilo poročilo, v katerem je navedeno, da več kot 77 milijonov ljudi v državi živi pod pragom revščine, kar predstavlja skoraj 90 odstotkov prebivalstva države. Tudi kuharski mojster, čigar pravo ime je Nusret Gökçe, naj bi odraščal v socialno šibki družini, njegov oče pa je bil rudar. V šestem razredu naj bi zapustil šolo in začel delati v mesnici v Istanbulu. Leta 2010 je v Turčiji odprl svojo prvo restavracijo, njegovo premoženje pa je bilo leta 2021 ocenjeno na približno 51 milijonov evrov. Znano je, da so med njegovimi gosti v restavracijah bili tudi Leonardo DiCaprio, Lionel Messi in nekateri politiki.