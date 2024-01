Chefinja klana Kardashian: Jedo testenine, sire, tudi kruh, a vse so aktivne.

Čeprav je večina obrokov članic klana Kardashian - Jenner zelo zdravih, si tudi one po besedah chefinje kdaj privoščijo kakšen greh. "Jedo testenine, sire, tudi kruh, toda vse so tako aktivne s svojimi jutranjimi sprehodi in telovadbo." In kaj si privoščijo po prekrokani noči? Sendvič s sirom na žaru z dodatkom domače paradižnikove omake.

Khristianne Uy je z družino začela sodelovati pred leti, ko je postala vsakodnevna zasebna kuharica Kris Jenner. Po tem je hitro začela kuhati še za Kylie Jenner, nato Khloé Kardashian, sedaj pa še za Kourtney Kardashian in njenega moža Travisa Barkerja ter včasih tudi za Kim Kardashian. Sedaj vodi kuhinjo za praktično vse družinske rojstne dneve in druge posebne dogodke, kot sta božič in zahvalni dan.